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Ekonomi

Kadın Girişimcilerden İhracat Atağı

Kadın Girişimcilerden İhracat Atağı

Bursa Kadın Girişimciler Kooperatifi, gelinlik ve kaftanlarını Kuveyt ve Katar'a ihraç ediyor.

30.01.2025 11:47
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Farklı sektörlerde hizmet veren kadınların 2015 yılında bir araya gelerek kurduğu Bursa Kadın Girişimciler Kooperatifi üyelerince üretilen gelinlik ve kaftanlar, kooperatifin kuruluşunun 10'uncu yılında Kuveyt ve Katar'a ihraç edilecek.

Dernek kurma amacıyla yola çıkan kadınlar dönemin Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak'ın önerisiyle 2015 yılında kooperatif kurmaya karar verdi.

Her biri farklı alanlarda uzun yıllardır hizmet veren işletmelerini kooperatif çatısında bir araya getiren kadınlar giyim, aksesuar, yemek ve diğer çeşitli sektörlerde hizmet veriyor.

Kooperatif üyeleri, Kuveyt ve Katar'dan kendilerine ulaşan gelinlik sektörü temsilcilerinin Ramazan Bayramı sonrası gelinlik ve kaftan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladı.

Bursa Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Nagehan Dörtfidan Doğan, AA muhabirine, Bursa İl Ticaret Müdürlüğüne bağlı kurulan kooperatifin 14 ortaktan oluştuğunu belirterek, evden çalışan 3 ortak dışında herkesin iş yerinin bulunduğunu söyledi.

En az 15-20 yıllık iş deneyimi olan ortakların hepsinin kendi ürettikleri ürünleri sattığını aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Kooperatif olarak, ortaklarımızın ürettiği gelinlik, kaftan ve diğer ürünlerimize yurt içi ve yurt dışı pazarlarında alan oluşturuyoruz. 2019 yılında Azerbaycan ile gelinlik ve kaftan konusunda işbirliği içindeydik. Pandemi sırasında bu kesildi. Ramazan Bayramı sonrası Kuveyt ve Katar'a gelinlik ve kaftan ihracatına başlayacağız. Kooperatif üyelerinin ürettiği diğer ürünlerin ihracatını da yapacağız."

İhracat yelpazesini genişletecekler

Doğan, Körfez ülkelerindeki kadınların kültürel motifler ve tasarımlara yoğun ilgi gösterdiğine vurgu yaparak, kaftan ve gelinliklerinin bu sebeple çok talep gördüğünü dile getirdi.

Yurt dışına açılmanın önemine dikkati çeken Doğan, "Türkiye pazarı daraldığı için ihracata yönelmeyi hedefliyoruz. Hem üreten kadınlarımıza, hem Bursamıza hem de ülkemize kazanç sağlamak öncelikli amacımız. İhracattaki hedeflerimiz ilk önce gelinliklerimiz ve kaftanlarımız. Daha sonrasında dekoratif ürünlerimiz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt ve Katar'daki gelinlik firmalarıyla görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Doğan, anlaşmaların ardından Ramazan Bayramı sonrası ihracatın başlamasını planladıklarını vurguladı.

Doğan, kooperatifin emeğiyle üretim yapan 14 kadından oluştuğunu aktararak, ortaklarından ikisinin Türkiye'de "erkek sektörü" olarak nitelendirilen mobilyacılık ve hayvan yetiştiriciliği alanında da hizmet verdiğini ifade etti.

Çeşitli seminer ve eğitimler düzenliyorlar

İlk kuruldukları yıllardan itibaren Bursa'nın başarılı iş kadınlarının da yer aldığı çeşitli seminerler düzenlediklerini ifade eden Doğan, "İş hayatına atılmak isteyen kadınlara seminerler, ayrıca evlilik yolundaki çiftler için de eğitimler düzenledik. İki yıl önce psikoloji, sağlık, hukuk alanlarında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğiyle Evlilik Okulu Projemizi hayata geçirdik. Çok güzel geri dönüşler aldık." diye konuştu.

Doğan, Bursa'da sergiler, eğitimler ve alışveriş festivalleri düzenlemeye devam edeceklerini dile getirerek, kadın istihdamına, Bursa'ya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilmek adına ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Yıllardır giyim sektöründe gelinlik ve kaftanların satışını yapan Beyhan Gülay da iş yerinde ürettiği gelinlik ve kaftanları kooperatif bünyesinde yurt dışına yollamaya hazırlandığını belirtti.

Kaynak: AA

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