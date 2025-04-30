Kadın Muhasebeciler Projesi Başladı

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklenen ve Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yürütülen "Kadın Muhasebeciler SOGEP ile İşgücüne Katılıyor" projesi kapsamında açılış töreni düzenlendi.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda gerçekleştirilen programa Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, kadın muhasebeci adayları ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Açılışı gerçekleştirilen proje ile iş dünyasında ihtiyaç duyulan muhasebeci kadın adaylara yönelik olarak muhasebe eğitimleri ve bunun yanı sıra proje yazma, yürütme ve raporlama konularında eğitimlerin verilmesi ve istihdama yönlendirilmeleri hedefleniyor.

"70 kadını iş hayatına kazandırarak bölgemize yeni bir nefes katacağız"

Programın açılış konuşmasını yapan Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, "Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde hayata geçirilen 'Kadın Muhasebeciler SOGEP ile İş Gücüne Katılıyor' projemizin açılış toplantısında bir arada olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu proje, yalnızca kadınlara mesleki bilgi kazandırmayı değil; aynı zamanda onların ekonomik hayatta daha güçlü bireyler olarak yer almalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bugünün ihtiyaçlarına uygun olarak sadece teorik eğitimlerle yetinmeyecek, aynı zamanda zirve yazılımı gibi sektörün öncü uygulamalarında da pratik yetkinlik kazandıracağız. Ayrıca devlet destekleri, proje yönetimi gibi alanlarda vereceğimiz eğitimlerle kadınlarımızın iş gücüne güçlü bir şekilde katılımını ve uzun vadeli istihdamını destekleyeceğiz. 18 aylık bir sürede bitirmeyi hedeflediğimiz proje ile 240 kadını 12 grup halinde eğitime alacağız ve bu eğitimlerin sonunda en az 70 kadını iş hayatına kazandırarak bölgemize yeni bir nefes katacağız. Odamız bünyesinde kurulacak modern bilgisayar laboratuvarımız ile kadınlarımız, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak donanımlı bir şekilde yetişecektir. Yetişen bu adayların, personel ihtiyacı bulunan meslek mensuplarının ve firmaların ara eleman ihtiyacına da cevap verilecektir. Toplam 2 milyon lirayı aşkın bütçeye sahip projemizin yüzde 90'ı Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Bu güçlü destek, bize bu yolda güven ve motivasyon vermektedir. 3 Eylül 2026'da tamamlanacak projemizle birlikte, kadınlarımızın sadece bireysel hayatlarında değil, toplumumuzun kalkınmasında da kalıcı izler bırakacağına gönülden inanıyoruz. Bu heyecan verici yolculukta bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, büyük bir özveriyle çalışan proje ekibimize ve kıymetli paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın emeğiyle, bölgemizin gücüne güç katacağımız bu projenin hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"SOGEP programına ayrılan toplam kaynak 100 milyon TL'yi aşmış oldu"

Projeye kurum olarak verdikleri destekle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Kalkınma Yerelden Başlar anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de, bir yandan uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemizin gelişimini hedeflerken, diğer yandan da ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının bölgemize çekilmesini sağlayarak bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Ajansımız tarafından bu doğrultuda, merkezde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen, yerelde ise Kalkınma Ajansları tarafından uygulanan ve kısa adı SOGEP olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal girişimciliğin desteklenmesi, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk önceliklerinde 13 projeye 2018 yılından bu yana 90 milyon TL kaynak aktarılmıştı. Sözleşmelerini Konya Valimiz İbrahim Akın'ın nezaretinde Mart ayı içerisinde imzaladığımız 2024 yılı programı çerçevesinde de Konya'dan 5 ve Karaman'dan 1 olmak üzere toplam 6 proje daha destek almaya hak kazandı. Başarılı bulunan bu projelerle birlikte ajansımız tarafından SOGEP programına ayrılan toplam kaynak 100 milyon TL'yi aşmış oldu. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve ajans olarak destek vermekten büyük memnuniyet duyduğumuz 'Kadın Muhasebeciler SOGEP ile İşgücüne Katılıyor' projesi ile de, iş dünyasında ihtiyaç duyulan muhasebeci kadın adayların gerekli eğitimlerini sağlayarak yaygın olarak kullanılan muhasebe yazılımlarının yanı sıra proje yazma, yürütme ve raporlama konularında eğitimlerin verilmesi ve istihdama yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır. Ajansımız desteğiyle yürütülecek olan proje kapsamında 240 kadına muhasebe ve devlet desteklerinden yararlanma eğitimleri verilecek ve eğitimleri başarıyla tamamlayan en az 70 kadın muhasebecinin de istihdamı sağlanacaktır. Proje kapsamında kurulacak olan bilgisayarlı eğitim laboratuvarında ise proje sonrası da hem üyelere hem de muhasebeci adaylarına yönelik odamız tarafından eğitimler düzenlenecektir. 26 Kalkınma Ajansı olarak bakanlığımızın koordinasyonu ile her yıl belli temalarda yürütülen projelere ülke genelinde öncelik tanıyoruz. 2025 yılı teması ise; kadın girişimciliği ve kadın istihdamı olarak belirlenmiş durumda. Son yıllarda artış gösteren kadın işsizlik oranları kadın istihdamı konusunu bölgemiz için de öncelikli hale getirmekte. Bu oranların düşürülmesi açısından da katkıları olmasını beklediğimiz projeye ajansımız tarafından ayrılan kaynak miktarı ise 1 milyon 850 bin TL'dir. Ajans olarak, bölgemizin gelişimine katkı sunacak, sorunlarına çözüm üretecek projelere kurum olarak desteğimizin süreceğini bu vesile ile bir kez daha ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamıza, Temel Eğitim ve Staj Merkezi Konya Şubesi'ne teşekkür ediyor, projenin hamiliğini yapan Konya Valimize şükranlarımızı sunuyor, projenin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından proje tanıtım toplantısı düzenlenerek, proje çerçevesinde yürütülecek çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. - KONYA