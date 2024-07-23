Gaziantep\'te Uluslararası Fuarlar İçin Altyapı Yetersiz

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Gaziantep'te gerçek anlamda uluslararası fuarlar düzenlemek için gerekli olan altyapının çok yetersiz olduğunu söyledi.

Kadooğlu, "En önemli konulardan birisi konaklama ve restaurant ihtiyacıdır. Maalesef Gaziantep'te büyük organizasyonları kaldırabilecek kapasiteye sahip sınırlı sayıda tesis bulunmaktadır. Bu tesisler de fuar zamanında fiyatlarını yüzde 200-300 civarında artırarak şehrimizin dünyanın en pahalı şehirlerinden birisi olmasına vesile olmaktadır" dedi.

"Fuarlar, kente büyük değer katar"

Dubai'de düzenlenen Gulfood Gıda Fuarı ile ilgili rakamları paylaşan Başkan Kadooğlu, "Gulfood 2023 fuarında 125 farklı ülkeden 5 bin 223 katılımcı yer aldı. 195 ülkeden 134 bin 460 ziyaretçi fuara katıldı. Bizim fuarlara değil 134 bin, dışarıdan 10 bin kişi gelse şehirdeki otellerin kapasitesi yetmez" dedi. Celal Kadooğlu, Gaziantep'te uluslararası fuarlara büyük ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "Öncelikle sanayi ve ticaret alanındaki potansiyelimizin uluslararası pazarlarda daha iyi tanınması, rekabet gücünün artırılması ve pazar payımızın genişlemesi için uluslararası fuarlara büyük ihtiyacımız var. Gerçek anlamda uluslararası fuarlar kente büyük değer katacaktır. Ancak bugüne kadar yapılan ve bizlerin de katıldığı ancak büyük hayal kırıklığı yaşadığımız fuarlar, maalesef 'Ben yaptım, oldu' mantığından ileri gitmemekte, insanlar sadece hatır için fuara katılmak durumunda kalmaktadır. Adı uluslararası olan ancak yerel ölçeğin dışına çıkamayan bu fuarlarda başarı elde edilemeyince büyük ölçekli marka firmalar bu fuarlara katılmama yönünde direnç göstermeye başlamıştır. Bu direnci kırmanın tek yolu şehir olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinden geçmektedir. Bir şahsın ya da kurumun fuarı algısı bir tarafa bırakılmalı, şehrin ve bölgenin fuarı düşüncesiyle hareket edilmelidir. Bizler Gaziantep ve ülkemiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Tek dileğimiz, önümüzdeki yıllarda kentimizin sektörel fuarlar merkezi haline gelmesidir. Çünkü Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bir ya da birkaç sektör değil çok sayıda sektör bulunmakta, her sektör de bu fuarlara ihtiyaç duymaktadır. Gaziantep'in uluslararası ölçekte sektörel fuarlara ev sahipliği yapabilmesi için öncelikle mevcut fuar alanımız yetersizdir. Çevresinde hiçbir sosyal tesis bulunmamaktadır. Özellikle otoparkın yetersizliği ciddi bir sorundur. Fuarın genişletilmesi, hollerin uluslararası standartlara çekilmesi gerekmektedir. Bunun için de Mülki İdare ve yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir" ifadelerini kullandı.

"Ziyaretçilerin gideceği mekanlar yetersiz"

Kadooğlu, "Diğer taraftan fuar ziyaretçilerinin günübirlik girebilecekleri alan sayısı bir elin parmakları kadar değildir. Unutulmamalıdır ki, uluslararası fuara gelen nitelikli alım heyetleri, kültür turlarına katılmak istemez. Onların ilgisini uluslararası markaların bünyesinde bulunduğu büyük alışveriş merkezleri ve dünya markası mekanların yer aldığı alanlar çeker. Gaziantep'in en önemli sorunlarından birisi hiç şüphesiz ulaşımdır. Maalesef Türk Hava Yolları ve diğer havayolu şirketleri yeterli sayıda uçak tahsisi yapmadığı için Gaziantep'e hava yoluyla gelmek de geri dönmek de bir zulme dönüşmektedir. Tıpkı yerel esnafın yaptığı gibi Türk Hava Yolları ve diğer şirketler fiyatlarını ikiye üçe katlamaktadır. Bunun acilen önüne geçilmesi ve düzenlenecek uluslararası fuarlara yönelik uçak seferleri uygun fiyatlarla konabilmelidir" şeklinde konuştu.

"Fırsat enflasyoncuları zarar veriyor"

Fırsat enflasyoncuları zarar verdiğine değinen Kadooğlu, "Fuar dönemlerinde yaşanan fırsat enflasyoncuları maalesef sadece lokanta ve otellerde görülmemekte, en basit ticari taksiler bile kontaklarını yüksek miktarda dövizlerle açmaya çalışmakta ve gelen ziyaretçilere ekonomik yük bindirmektedirler. Bunların önlenmesi özellikle fuar alanı ve şehir merkezi arasında ve merkezde bulunan oteller arasında kolay ulaşımın sağlanması yerel yönetimlerin özellikle Büyükşehir Belediyemizin öncelikleri arasında yer almalıdır. Gaziantep bulunduğu konum itibariyle birçok ülke tarafından, "Güvenli olmayan bölge" olarak lanse edilmektedir. Bizlere ve bu kenti yönetenlere düşen en önemli görevlerden bir tanesi, uluslararası platformlarda Gaziantep'te güvenlik açısından herhangi bir sorun yaşamadığını dile getirmek ve acilen bu ülkelerin uyguladığı ziyaretçi ambargolarının kaldırılmasını sağlamak olmalıdır. Bunun için de gerekirse Türkiye'de bulunan yabancı büyükelçilikler ve misyon şeflerinin Gaziantep'e davet edilerek kentin genel yapısı hakkında bilgilendirilmesi, bölgenin gezdirilmesi, Gaziantep'in sadece sanayi ve ticaret alanında değil tarihi ve kültürel değerler açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğunun gösterilmesi gerekiyor. Uluslararası fuarların temel yapılarının ve kriterlerinin doğru tahlil edilmesi ve bu kriterlerin Gaziantep'te düzenlenecek olan uluslararası fuarlar için uygulanması en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Uluslararası fuar organizasyonunu gerçekleştirecek kurum ve kuruluşlar ile fuarcılık firmalarının yönetimlerinin mutlaka Güneydoğu Anadolu ihracatçı Birlikleri başkan ve üyeleri ile koordinasyon ve işirliği içerisinde olması büyük fayda sağlayacaktır. Çünkü bizim ihracatçılarımız bir yıl içerisinde dünyanın 7 kıtasında ve yüzlerce ülkesinde sürekli uluslararası fuarlara katılarak bu fuarları yakından inceleme fırsatı bulunmaktadır" diye konuştu. - GAZİANTEP