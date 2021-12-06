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Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı - Son Dakika

Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı

06.12.2021 14:45

Brezilya'daki olumsuz iklim koşullarının da etkisiyle birlikte kahve fiyatları yüzde 100 zamlandı. Kilosu 140 TL'ye kadar ulaşan kahve fiyatları, Eminönü esnafını da endişelendirdi. Eminönü esnafı, zamlardan dolayı bu gidişle bir fincan kahveyi iki günde bir içeceklerini ifade etti.

Brezilya'daki olumsuz iklim koşullarından da etkilenen kahvenin fiyatı, yüzde 100 zamlanarak 70 TL'den 140 liraya çıktı. Kahve fiyatlarındaki bu artış nedeniyle başta esnaf olmak üzere vatandaşlar endişe içine girdi.

Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Yaklaşık iki ay önce kilosu 70 TL'den satılan kahve yüzde 100'lük artış ile 140 TL'den satılıyor. Türk kültürü için kahvenin önemine değinen Eminönü esnafı ise zamlardan dolayı bu gidişle bir fincan kahveyi iki günde bir içeceklerini söyledi.

Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor, Eminönü esnafı endişeli! Kilo fiyatı yüzde 100 zamlandı

ESNAF, ZAMLARDAN DOLAYI ENDİŞELİ

Kahveye gelen zammı değerlendiren Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, "Kahve şuanda yüzce 100 zamlandı. Doğadaki kuralıktan dolayı Brezilya'daki kahve çekirdeklerinin az çıkmasından dolayı yüzde 30 zam yapıldı. 15 20 gün içinde birkaç kez zam yapıldı. Bunu da herhalde dövizdeki yükselmeye bağladılar. Yani baktığımızda 2-3 ay içerisinde yüzde 100 zammı gördük. Bundan birkaç ay önce kahvenin kilosu 70 liraydı. Kahvenin şuanda kilosu 140 lira. Türk kültüründe kahve önemli bir yere sahip. Bu gidişle her gün bir fincan kahve yerine iki günde bir kahve içeceğiz gibi görünüyor. Önceden insanlar geldiklerinde yarım kilo bir kilo kahve istiyorlardı" ifadelerini kullandı.

Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor, Eminönü esnafı endişeli! Kilo fiyatı yüzde 100 zamlandı

"HER GÜN ZAM GELİYOR"

Kahve almaya geldiğini belirten Mustafa Tokkaş, "Her geçen gün kahve zamlanıyor. 60 liradan başladı şuanda 140 liraya 1 kilosunu satıyorlar. Kahve almadan gideceğim. Sürekli kahve alan bir insandım. Her geldiğimde mutlaka 1 kilo kahve alıyordum, hatta fazla alıp arkadaşlarıma hediye götürüyordum. Çok pahalandı kahve fiyatları. Şuandan itibaren kahve içmekten vazgeçtim" şeklinde konuştu.

Şehriban Eroğlu ise "Kahve şuanda çok pahalı. Önceden geldiğimde yarım kilo alıyordum şuanda yarı yarıya düştü. 250 gram kahve alıyorum. Bir kahve keyfimiz vardı oda elimizden alındı" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor, Eminönü esnafı endişeli! Kilo fiyatı yüzde 100 zamlandı
Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor, Eminönü esnafı endişeli! Kilo fiyatı yüzde 100 zamlandı
Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı

Türk Lirası, Eminönü, Esnaf, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı - Son Dakika
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