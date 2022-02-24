Kalkınma ajansları 10 yılda 20 milyar liralık destek verdi - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, son 10 yılda 24 bin kalkınma odaklı projeye 20 milyar liranın üzerinde finans desteği sağladıklarını bildirdi.

Şimşek, Erciyes Teknopark AŞ ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi 2022" programına katılmak için geldiği Kayseri'de, AA muhabirine açıklama yaptı.

Kalkınma ajanslarının 2006 yılında kurulduğunu belirten Şimşek, Türkiye genelinde 26 bölgede faaliyette bulunduklarını söyledi.

Şimşek, kalkınma ajanslarının temel hedefinin bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltarak bölgelere uygun projelerin finanse edilmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Yapılan desteklerden bahseden Şimşek, şunları kaydetti:

"Kalkınma ajansları kurulduğu günden bu yana 24 bin kalkınma odaklı projeyi hayata geçirdi. Bunların kalkınma ajansları tarafından finanse edilen kısmı 15 milyar lira. Her bir projede eş finansman zorunluluğu tutuyoruz. Bir proje sahibi, proje geliştirmek isterse 'taşın altına sen de elini koy' diyoruz. Eş finansmanla birlikte bu rakam 20 milyar liranın üzerine çıktı. Temel amacımız bölgelerin imkan ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmak. Hangi bölgede hangi sektör baskın, o sektörü üst seviyeye nasıl taşırız, istihdam hedeflerimizi nasıl üst seviyelere çıkarabiliriz, dışa açılma ve yerleştirme gibi konulara öncelik veriyoruz, kalkınma odaklı projeleri finanse ediyoruz."

"100 bin gencin istihdamını hedefliyoruz"

Gençlere yönelik de projelerinin olduğunu vurgulayan Şimşek, 2022 yılında sadece kalkınma ajansları desteğiyle 100 bin gencin istihdama dahil edilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Bir platform kurduklarını anlatan Şimşek, "www.yatirimadestek.gov.tr" adresinde devletin tüm teşvik ve hibelerinin tek bir yerde yatırımcılara sunulduğunu bildirdi.

Her desteğin etki analizini yaptıklarını belirten Şimşek, istihdam, patent, ihracat katkısı, ithal ikame oranlarının sonuçlarını da incelediklerini, bununla da girişimcilerin daha faydalı neler yapabileceğini görme imkanı elde ettiklerini dile getirdi.

Şimşek, 2023 hedefleri doğrultusunda kalkınma ajanslarının yerel potansiyeli harekete geçireceğini, ulusal düzeyde topyekün kalkınmaya hizmet etmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.