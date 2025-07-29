Kamil Koç, Flix ile Seyahat Ağına Yeni Destinasyonlar Ekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kamil Koç, Flix ile Seyahat Ağına Yeni Destinasyonlar Ekliyor

29.07.2025 11:57
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Kamil Koç, Flix ile birlikte 2025'te yeni seferler başlatarak hizmet ağını genişletiyor.

Kamil Koç, küresel iş ortağı ve seyahat teknolojileri şirketi Flix'le birlikte 100'üncü yılında hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Kamil Koç'tan yapılan açıklamaya göre, büyüme stratejileri doğrultusunda şirket, 2025'te Diyarbakır, Iğdır, Adıyaman ve Varna seferlerini başlatarak seyahat ağına yeni duraklar ekledi.

Flix ise Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 10 yıllık tecrübesinin ardından Hindistan ve Latin Amerika ile devam eden küresel ölçekteki büyüme yolculuğuna, Avustralya'yı dahil etti.

Şirket, Avustralya'daki faaliyetlerini de 40 ülkede başarıyla uyguladığı varlık gerektirmeyen iş modeliyle yürütecek. Teknolojik altyapısını, yerel otobüs operatörleriyle kurduğu iş birlikleriyle birleştiren Flix, yolculara yüksek kaliteli, güvenli ve tamamen dijital bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, Flix ile birlikte hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte büyümeye devam ettiklerini belirtti.

Kepek, Türkiye'nin her köşesine kaliteli, konforlu ve güvenilir seyahat hizmeti sunma hedefiyle yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Yurt içinde yeni yatırım ve iş birlikleriyle büyümemizi sürdürürken, küresel iş ortağımız Flix de dünya genelindeki güçlü büyümesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu vizyonun bir uzantısı olarak Flix'in, Avustralya'ya açılması bizler için de gurur verici bir gelişme." ifadelerini kullandı.

"Dünyada liderlik hedefiyle yol almaya devam ediyoruz"

Büyüme yolculuklarında bu adımların kendilerini de yeni fırsatlar için motive etiğini belirten Kepek, "Türkiye'de 76 ilde, yurtdışında ise Romanya ve Bulgaristan'da 5 farklı noktada, Flix olarak ise 5 kıtada 40'tan fazla ülkede toplamda 8 binden fazla noktada yolcularımıza hizmet veriyoruz. Seyahat sektörünün iki öncü markası olarak Türkiye'de büyüme, dünyada liderlik hedefiyle yol almaya devam ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kepek, Kamil Koç ve Flix işbirliğinin, yalnızca Türkiye'deki faaliyetlerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda ortak değerlere dayanan yatırımlarla da örnek teşkil etiğini kaydetti.

Hem Türkiye'de hem de dünyada daha kaliteli, daha dijital ve sürdürülebilir bir seyahat altyapısı inşa etmek amacıyla attıkları her adım ve güçlü ortaklıklarının vizyonlarını daha da pekiştirdiğini aktaran Kepek, oluşturdukları sinerjinin yalnızca bugünü değil, geleceğin mobilite ekosistemini de şekillendirecek büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kamil Koç, Flix ile Seyahat Ağına Yeni Destinasyonlar Ekliyor - Son Dakika

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