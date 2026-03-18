Kanada Merkez Bankası Faizi Sabit Tutuyor

18.03.2026 18:12
BoC, politika faizini yüzde 2,25'te sabit bıraktı; artan jeopolitik riskler ekonomik belirsizlik yaratıyor.

NEW Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste üçüncü toplantısında politika faizini yüzde 2,25'te sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin değiştirilmediği bildirildi.

Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 2,25, banka faizinin yüzde 2,50 ve mevduat faizinin yüzde 2,20'de tutulduğu belirtildi.

Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji fiyatları ve finans piyasalarındaki dalgalanmayı artırdığına ve küresel ekonomiye yönelik riskleri yükselttiğine işaret edilen açıklamada, çatışmanın kapsamı ve süresinin, dolayısıyla ekonomik etkilerinin de büyük ölçüde belirsiz olduğu vurgulandı.

Açıklamada, çatışmanın patlak vermesinden bu yana, küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarının keskin bir artış gösterdiğine değinilerek, bu durumun yakın vadede küresel enflasyonu artıracağı kaydedildi.

Enerji arzındaki aksaklıkların yanı sıra, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasından kaynaklanan nakliye çıkmazlarının, gübre gibi diğer emtianın arzını da etkileyebileceği ifade edilen açıklamada, genişlemeci seviyelerdeki finansal koşulların sıkılaştığı belirtildi.

"Çatışmanın büyümeye etkisini değerlendirmek için erken"

Açıklamada, ülke ekonomisinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,4 büyürken, son çeyrekte yüzde 0,6 daraldığı anımsatılarak, "Kanada ekonomisinin, ABD'nin gümrük vergileri ve ticaret politikasındaki belirsizliğe uyum sağlarken ılımlı bir büyüme kaydetmeye devam edeceğini öngörüyoruz, ancak son veriler, kısa vadeli ekonomik büyümenin ocak ayında tahmin edilenden daha zayıf olacağına işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.

İş gücü piyasasının zayıf seyrini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen istihdam artışının 2026'nın ilk iki ayında büyük ölçüde tersine döndüğü ve işsizlik oranının şubatta yüzde 6,7'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerin ihracattaki zayıflığın sürdüğünü gösterdiği ifade edilerek, Orta Doğu'daki çatışmanın Kanada'da büyüme üzerindeki etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olduğu kaydedildi.

Ocakta yüzde 2,3 olan tüketici enflasyonunun şubatta yüzde 1,8'e indiğine işaret edilen açıklamada, "Küresel enerji fiyatlarındaki keskin artış, benzin fiyatlarının yükselmesine yol açtı ve bu durum önümüzdeki aylarda toplam enflasyonu yukarı çekecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, son verilerin ekonomik faaliyetin zayıfladığını ve belirsizliğin arttığını gösterdiği, büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü bir eğilim sergilediği, enflasyon risklerinin de yükseldiği aktarıldı.

"Karşımızda daha fazla dalgalanma var"

BoC Başkanı Tiff Macklem de "Kanada ekonomisi, ABD ticaret politikası ve jeopolitik risklerle ilişkili artan belirsizlikle yüzleşmeye devam ediyor. Şimdi ise İran'daki savaş, belirsizliğe yeni bir katman ekledi." diye konuştu.

Kanada'da enflasyonun bir yılı aşkın süredir yüzde 2'lik hedefe yakın seyrettiğini söyleyen Macklem, ancak İran'daki savaşın petrol fiyatlarının sert bir şekilde yükselmesine neden olduğunu, bu durumun da kısa vadede enflasyonu yukarı çekeceğini vurguladı.

Macklem, "Kanada ekonomisi halihazırda pek çok zorlukla başa çıkmaya çalışıyor ve şimdi karşımızda daha fazla dalgalanma var. BoC'nin rolü, bir istikrar kaynağı olmaktır. Ekonomik faaliyeti desteklerken, enerji fiyatlarındaki sıçramanın kalıcı bir enflasyona dönüşmemesini sağlıyoruz." dedi.

Orta Doğu'daki süreci yakından takip ediyoruz"

Ekonomik zayıflık ve artan enflasyonun bir araya gelmesinin, merkez bankaları için bir ikilem oluşturduğunun altını çizen Macklem, şöyle devam etti:

"Enflasyonu yavaşlatmak için faiz oranlarını yükseltmek, ekonomiyi daha da zayıflatabilir. Büyümeyi desteklemek için faiz oranlarını düşürmek ise enflasyonu hedefin çok üzerine çıkma riskini beraberinde getirir. Kanada'nın ekonomik görünümü, değişen ticaret ilişkileri, yapay zekanın benimsenmesi ve demografik değişiklikler gibi yapısal dönüşümler nedeniyle daha da karmaşık hale gelmektedir."

Macklem, Orta Doğu'da giderek tırmanan çatışma sürecini de yakından takip ettiklerini belirterek, enerji fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması durumunda, bu etkilerin genişleyerek kalıcı bir enflasyon sorununa dönüşmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

BoC, geçen yıl politika faizini toplamda 100 baz puan düşürmüştü

Haziran 2024'te dört yılın ardından gevşemeye başlayan BoC, geçen yıl ocak ve mart aylarında yaptığı toplantılarda 25'er baz puan faiz indirime gitmişti.

BoC, geçen yıl nisan ayında faiz indirimlerine ara vermiş, haziran ve temmuzda da politika faizini sabit tutmuştu.

Banka, Eylül 2025'te ise ekonominin zayıflaması ve enflasyona dair yukarı yönlü risklerinin azalması dolayısıyla politika faizini 25 baz puan düşürmüş, ekimde de 25 baz puanlık gevşemeye gitmişti.

Geçen yıl aralıkta ise politika faizini yüzde 2,25'te sabit bırakan BoC, ocak ayında yaptığı 2026'nın ilk toplantısında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

Kaynak: AA

