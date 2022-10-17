Kapıçay Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kapıçay Barajı su tutmaya başladı

17.10.2022 13:35
Kapıçay Barajı su tutmaya başladı

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kapıçay Barajı'nda su tutulmaya başlanıldığını açıkladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kapıçay Barajı'nda su tutulmaya başlanıldığını açıkladı.

TBMM Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Kapıçay Barajı'nda inşaatın tamamlandığını ve kepenklerin indirilerek su tutma işlemine başlanıldığını ifade etti. Uslu, "İki sevdalı toprak ile suyu bir kez daha bu kez Toroslar'ın eteklerinde buluşturuyoruz. Finike Ovası'nı ve Finike portakalını sulayabilmek için inşa ettiğimiz Kapıçay Barajı'nda su tutmaya başladık. Dünyanın en kaliteli portakalı olan Finike portakalının yetiştiği Finike Ovası'nın su ihtiyacı için muhteşem bir projede nihayete erdik. Hem inşaat hem ödenek hem de su tutulması aşamalarını takip ederek mutlu sona erdik. Yağışlar öncesinde kapaklar kapatıldı ve artık barajımız su dolmaya başladı" dedi.

Uslu, "Bölgemize hayırlı uğurlu, bereketli olmasını diliyorum. Barajımız portakalımıza ve tarımsal üretimimize bereket getirecek. Kapıçay Barajı'nı ilçemize kazandırdıkları için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize şükranlarımızı sunarız. Barajda emeği olan önceki bakanlarımız Veysel Eroğlu'na, Bekir Pakdemirli'ye ve Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci'ye ve Mevlüt Çavuşoğlu bakanımıza, AK Parti Antalya milletvekillerimize, İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş'a ve DSİ teşkilatımıza, bölge müdürlüğü ekibimize bölgenin evladı olarak çok teşekkür ederiz. AK Parti siyaseti eser siyasetidir. İşte 233 milyon lira maliyetli yeni bir eserimiz. İşte tarıma yatırım. İcraatlarımızla milletimizin hizmetindeyiz. Antalya'yı seviyoruz, Türkiye'yi seviyoruz" dedi.

Milletvekili Uslu, Kapıçay Barajı ile ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

"2022 yılı fiyatları ile 233 milyon TL'ye mal olan bir baraj. Kapıçay Barajı'nın temelden yüksekliği 50 metre. Barajla 18 bin 700 dekar tarım arazisinin ve portakal bahçelerimizin sulama suyu ihtiyacı karşılanacak olup, eteğinde yapılacak 1 MW kurulu gücündeki santralle de yıllık 4.87 GWh enerji üretilebilecektir. Baraj altındaki kapalı sulama sistemi çalışmalarımız da devam ediyor." - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya haberleri... Alanya Kalesi önündeki su altı kazılarında Roma dönemine ait tersane bulundu Antalya haberleri... Alanya Kalesi önündeki su altı kazılarında Roma dönemine ait tersane bulundu Antalya 3. sayfa haberleri | Manavgat'ta sağanak yağmur ve dolu etkili oldu Antalya 3. sayfa haberleri | Manavgat'ta sağanak yağmur ve dolu etkili oldu
Kaynak: İHA

Milletvekili, Antalya, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapıçay Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:26 Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
15:08 Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:43 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katil aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarını şikayet etti
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:42 Sokak ortasında saldırdığı husumetlisinin kolunu ve bacağını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 16:21:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kapıçay Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement