Kapıkule'de Tır Kuyruğu 4 Günü Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kapıkule'de Tır Kuyruğu 4 Günü Buldu

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Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda sistem güncellemesi nedeniyle binlerce tır 4 gün bekliyor.

19.11.2024 21:17
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Kapıkule'de binlerce tır 4 gündür bekliyor

EDİRNE - Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda binlerce tır, yapılan sistem güncellemesi nedeniyle 4 gündür ülkeden çıkmak için bekliyor. Ayrıca, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 25 kilometreden fazla tır kuyruğu oluştu.

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında ihracat yükleri ile dolu binlerce tır ülkeden Avrupa ülkelerine çıkış yapmak için sıra bekliyor. Sınır kapılarında yapılan sistem güncellemesi olan "yeni transit bilgi sistemi NCTS-P5'in" devreye girmesiyle tırların sınırdan geçişleri durduruldu.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise tır kuyruğu 25 kilometreyi buldu. Tır sürücüleri günlerdir gümrüklerde beklediklerini ve yapılan güncellemenin daha önceden bilgi verilerek yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, tır sürücüleri, ihtiyaçlarını gideremedikleri için içinde yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

"Burada ne park var ne de lavabo var, hiçbir şey yok"

İstanbul'dan yüklediği yükü Fransa'ya teslim etmek için Kapıkule'de bekleyen tır sürücüsü Ömer Ünal, "4 gündür burada sırayım. Yol kenarlarında sosyal yaşantımız olmadan bekliyoruz. Burada ne park var ne de lavabo var, hiçbir şey yok. Yaşanan durumun ne kadar süreceğinden de bilgimiz yok. Sistem değişikliğinden dolayı 60 saattir bekliyorum" dedi.

"Mağduriyet var"

Tır sürücüsü Mustafa Aslan, "Biz İstanbul'dan yükleme yaptık ve Edirne'de Kapıkule'de bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yol kenarları ve tır parkları tamamen dolu. Yeni bir sistem güncellemesi olacak ve bu daha önce neden söylenmedi. Burada şuan mağduriyet var. Masrafları şoförler kendi ceplerinden karşılıyor. Bu daha önce belli bir düzene koyulup öyle yapılsaydı daha iyi olurdu" dedi.

"Bir anda lap diye çıkıyorlar efendim sistemi güncelliyoruz diyorlar"

Bursa İnegöl'den Paris'e ihracat yükünü Avrupa'ya götürmek için Kapıkule'de 4 gündür bekleyen tır sürücüsü Hüseyin Ünal, Burada sistem güncellemesi var ve bu sistem güncellemesinden kimsenin haberi yok. Bir anda lap diye çıkıyorlar efendim sistemi güncelliyoruz diyorlar. Yer gök göründüğü gibi her yer tır zaten. Sistem daha kurulmadan daha önceki sistem siliniyor ve bu kadar insan mağdur oluyor. 60-70 saattir bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Tuvalet yok, banyo yok, içecek suyumuz yok"

Mersin'den limon yükledikten sonra Polonya'ya götürmek için yola çıkan 25 yıllık tır sürücüsü Ahmet Doğru, Uluslararası ülkelere sefer yaptığını ifade ederek, "Burada yaklaşık 4-5 gündür bekliyoruz. Burada tır şoförlerinin 60-70 saat bekleme süresi var. Hiçbir sosyal yaşantımız yok. Tuvalet yok, banyo yok, içecek suyumuz yok. Sınırda duranların hali perişan ve bu sıkıntıların giderilmesi için Edirne Valiliği'nin ve yetkililerin bir el atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kapıkule\'de Tır Kuyruğu 4 Günü Buldu
Kaynak: İHA

Bulgaristan, Hamzabeyli, 3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapıkule'de Tır Kuyruğu 4 Günü Buldu - Son Dakika

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