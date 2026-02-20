Kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu Gabar'da petrol üretimi hız kesmeden sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu Gabar'da petrol üretimi hız kesmeden sürüyor

20.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖMER YASİN ERGİN/OSMAN BİLGİN - Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde yürütülen petrol üretimi, yoğun kış şartları ve yer yer 2,5 metreyi bulan kara rağmen kesintisiz devam ediyor.

ÖMER YASİN ERGİN/OSMAN BİLGİN - Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde yürütülen petrol üretimi, yoğun kış şartları ve yer yer 2,5 metreyi bulan kara rağmen kesintisiz devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Gabar Dağı bölgesinde 2017'de başlatılan sismik veri toplama çalışmaları, 2021'de gerçekleştirilen petrol keşfiyle yeni bir döneme girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022'de 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamasının ardından Gabar'daki üretim faaliyetleri ivme kazandı.

TPAO ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şehit astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adları ve hatıralarının yaşatıldığı sahalarda açılan kuyularla Gabar, "Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleştirilen en büyük petrol keşfi" olarak nitelendirilen bir petrol üretim merkezine dönüştü.

Günlük 80 bin varil petrol üretiminin yapıldığı bölgede, 30 sondaj kulesiyle de yeni keşiflere yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Sondaj ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra sismik çalışmaların da eş zamanlı yürütüldüğü bölgede, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişiye iş imkanı sağlanıyor.

Gabar'da kar ile mücadele

Yaklaşık 1800 rakımı bulan Gabar Dağı'nın zorlu coğrafyasında yaz kış demeden 7 gün 24 saat esasıyla çalışan ekipler, yoğun kış şartlarında da mesaisini sürdürüyor.

Yüksek rakım nedeniyle ocak ve şubat aylarında don, tipi, sis ve yer yer kalınlığı 2,5 metreyi bulan karda 120 personel, 60 iş makinesiyle yol ağını sürekli açık tutmak ve sahalarda biriken karı tahliye etmek için çalışıyor.

Bu kapsamda iş makineleriyle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin zaman zaman birkaç metreye kadar düştüğü bölgede kapanan yollar açılırken, üretim ve sondaj sahalarına giden yollar ise sürekli açık tutuluyor, don riskine karşı da düzenli olarak tuzlama yapılıyor.

Bölgede meteorolojik veriler düzenli takip edilirken, zorlu arazi şartlarına rağmen alınan tedbirler ve yürütülen karla mücadele çalışmaları sayesinde üretim kesintisiz devam ediyor.

9 sahada günlük 80 bin varil petrol üretimi

TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğünde inşaat mühendisi Nedim Şen, AA muhabirine, Gabar bölgesinde 9 sahada günlük 80 bin varil petrol üretildiğini söyledi.

Üretim faaliyetlerinin yanı sıra petrol arama ve sondaj çalışmalarının da eş zamanlı devam ettiğini anlatan Şen, özellikle kış aylarında zirveye yakın yerlerdeki üretim ve sondaj noktalarında ağır hava koşullarıyla da mücadele ettiklerini belirtti.

Şen, "Gabar'da 1800 metre rakımı bulan yerlerde de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bir yandan yolları açıyoruz bir yandan da tuzlama yapıyoruz, diğer yandan da üretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Sondaj ve üretim faaliyetlerinin aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz. 7 gün 24 saat esasıyla durmadan çalışıyoruz." dedi.

Zorlu kış şartlarının sahadaki çalışmaları zaman zaman güçleştirdiğini vurgulayan Şen, üretim, arama ve sondaj faaliyetlerinde aksama yaşanmaması için ekiplerin koordineli şekilde görev yaptığını kaydetti.

Şen, yüksek rakım ve çetin hava koşullarına rağmen gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, karla mücadelenin üretimin sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Karla mücadele kapsamında yaklaşık 60 iş makinesi ve 120 personelle sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Şen, "Yer yer 2,5 metreyi bulan karla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda don tehlikesine karşı da tuzlama yapıyoruz. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi için üretimin durmaması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Osman Bilgin, Gabar Dağı, Ekonomi, Enerji, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu Gabar'da petrol üretimi hız kesmeden sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak

13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
13:00
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:10
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:26:54. #7.11#
SON DAKİKA: Kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu Gabar'da petrol üretimi hız kesmeden sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.