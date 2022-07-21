Kara yollarında durum - Son Dakika
Üye Girişi

Kara yollarında durum

21.07.2022 08:18
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Konya ayrımı-Bala- Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir- Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip Kavşağı- Osmancık Kavşağı) farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman şehir geçişi yolunun 0-5. kilometrelerinde yan yollarda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı kavşağı yapım çalışması dolayısıyla Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları olduğu için ulaşım kontrollü sağlanıyor.

YORUMLAR
500
Tunç Soyer'den Çifte Mesaj: 'Asbestli Gemiyi İzmir'de İstemiyoruz, Yanan Orman Arazilerinde Yapılaşmaya İzin Vermeyiz' Tunç Soyer'den Çifte Mesaj: 'Asbestli Gemiyi İzmir'de İstemiyoruz, Yanan Orman Arazilerinde Yapılaşmaya İzin Vermeyiz' Saruhan Oluç'tan Bakan Kurum'a: 'Hindistan'ın Sökmeyi Reddettiği Gemi İçin Sürdürülen Bu Israrın Nedeni Nedir?' Saruhan Oluç'tan Bakan Kurum'a: 'Hindistan'ın Sökmeyi Reddettiği Gemi İçin Sürdürülen Bu Israrın Nedeni Nedir?'
Kaynak: AA

Çanakkale, Ankara, Aliağa, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:02 Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi! 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısı için son hazırlıklar
07:36 Afyonkarahisar'da karısını rahatsız eden adamı döverek öldürdükten sonra cesedi köy girişine attı
00:55 İTÜ'de yemekhane ücretlerine yapılan yüzde 150'lik zam sonrası öğrenciler eylem yaptı
00:41 Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı
00:26 Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi
00:14 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı
00:12 Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok
23:46 Fener'in Devler Ligi ön eleme maçında oyuna giren Arda Güler taraftarı heyecanlandırdı! Genç yıldız çektiği şut sonrası ilginç anlar yaşandı
23:15 Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi
22:54 Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 08:18:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement