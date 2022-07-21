Kara yollarında durum

Ankara- Konya ayrımı-Bala- Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Kaynak: AA

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