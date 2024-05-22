Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Özellikle Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale kesimi, Gelibolu Güney Kavşağı-Lapseki Kavşağı, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun belirli kilometreleri, Bala-Karakeçili-Kaman yolunun belirli kilometreleri, Antalya-Korkuteli yolunun belirli kilometreleri, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun belirli kilometreleri, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun belirli kilometreleri, Aydıncık-Silifke yolunun belirli kilometreleri, Adıyaman-Kahta yolunun belirli kilometreleri ve Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun belirli kilometrelerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması önemlidir.

22.05.2024 08:27
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi otoyolunun, Gelibolu Güney Kavşağı- Lapseki Kavşağı 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle Lapseki istikametinde çalışma programına göre sağ veya sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması, Muğla- Denizli yolunun 13-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antalya- Korkuteli yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 10-15. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sonrası, İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü devam ettiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 69-72. kilometrelerinde Tirebolu 1 ve 2 tünellerinin Tirebolu-Giresun yönündeki kuzey tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde tüneller trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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