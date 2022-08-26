Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

26.08.2022 08:22
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka- Düzce kavşakları kesimi 5-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Ankara- Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çavdır- Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Karacasu-Tavas yolunun 19-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde yolunun 57-63. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Ankara- Konya yolunun Gölbaşı şehir geçişi 4-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 50-63. kilometrelerindeki yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Tokat- Sivas il sınırı- Yıldızeli yolunun 3-13. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Gölyaka, Ankara, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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