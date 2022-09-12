Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

12.09.2022 09:11
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam Kavs¸agˆı Bugˆralar Köprüsü İstanbul istikameti derz onarım çalışmaları nedeniyle sağˆ şerit trafiğe kapatılmış¸ olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Selimpas¸a Kavs¸agˆı- Mahmutbey Gişeler arasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

I·zmir-Çes¸me Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağˆ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım 2 ve 3. şeritlerden sürdürülüyor.

Fethiye-Sögˆüt yolunun 0-9 kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yolundan devam ediyor.

Trabzon-Gümüs¸hane yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş¸ yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş¸ yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazıgˆ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-(Kangal- Gürün ayrımı) Devlet yolunun 48 ile 54. kilometreleri arasında devam eden sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri bekleniyor.

Kayseri-Pınarbas¸ı yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri-Pınarbas¸ı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kızılcahamam, TEM Otoyolu, Mahmutbey, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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