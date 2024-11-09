Karabük Sanayisi İçin Yatırım Talebi - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük Sanayisi İçin Yatırım Talebi

Karabük Sanayisi İçin Yatırım Talebi

CHP Milletvekili Akay, Karabük'teki sanayi sorunlarını Bakan Kacır'a ileterek destek istedi.

09.11.2024 13:48
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a Karabük sanayisinde yaşanan sorunları dile getirdi, ilçelerin taleplerini aktardı, sanayinin gelişimi için yatırım talebinde bulundu.

Komisyon toplantısında Karabük'ün sanayi taleplerini Bakan Kacır'a ileten Milletvekili Akay, "Seçim bölgem Karabük'e 15 yıl içerisinde 85 milyon TL civarında sanayi ve teknoloji alanıyla ilgili transfer olmuş. Karabük gibi ağır sanayi hamlesinin başlatıldığı bir yerde, demir çelik sanayi açısından önemli olan bir yerde bu tutar çok az bir pay. Bunun artırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Akay, "Eskipazar Metal Organize Sanayi Bölgesi yıllardır bekliyordu, son yıl hamle yapıldı, şu an altyapıyla ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Onun için de teşekkür ediyoruz ama bu çalışmaların da bir an önce bitip oradaki sanayi tesislerinin de faaliyete geçmesi bölgemiz açısından önemli. Onun için, burada sizden destek bekliyoruz. Karabük'ün de yüzde 71'i ormanlık alan, Yenice ilçemiz de Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip bölgesi. Yenice ilçemizde ihtisas ağaç ürünleri, orman ürünleri organize sanayi bölgesi yatırımına ihtiyaç var, bunu bekliyoruz. Eflani'de mermer ürünleriyle ilgili ihtisas organize sanayi bölgesine ihtiyaç var. 20 yıl önce açılan Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nin atık su arıtma tesisi hala mevcut değil. Burayla ilgili ödenek istiyoruz, bu arıtma tesisinin yapılmasıyla ilgili, özellikle talep ediyoruz. Gerede Çayı ilgili sorunlar size de mutlaka gelmiştir. Ankara'nın içme suyunun da bir kısmı oradan sağlanıyor, karşılanıyor. Oradaki bazı organize sanayi firmalarının da kirli sularını bu çaya akıttığını biliyoruz ve çok ciddi yerden bu dere akarak Karadeniz'le buluşuyor. Oradaki gerekli arıtma tesislerinin de fabrikalara yapılması, sadece onların üstünde değil, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu konuyla ilgili destek vermesi, ödenek aktarması ve bu olayın da çözülmesi çevre açısından önemli." şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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