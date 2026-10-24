Karabük Üniversitesi yıllık 2,5 ton atık yağla su kirliliğinin önüne geçiyor - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi yıllık 2,5 ton atık yağla su kirliliğinin önüne geçiyor

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Karabük Üniversitesi, kampüste oluşan atık yağları ayrıştırarak yıllık 2,5 ton atık yağı geri dönüşüme kazandırıyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, 1 litre atık yağın 1 ton suyu kullanılamaz hale getirdiğini, bu çalışmayla kirliliğin önlendiğini söyledi.

Karabük Üniversitesi, yıllık 2,5 ton atık yağı geri dönüşüme kazandırmanın yanı sıra su ve enerji tasarrufuna yönelik uygulamalarla çevrenin korunmasına ve ekonomiye katkıda bulunuyor.

Sıfır atık hedefi doğrultusunda üniversite bünyesinde oluşan atık yağlar, çeşitli aşamalardan geçirilerek geri dönüşüme kazandırılırken su kaynaklarının korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla çeşitli projeler hayata geçirildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, üniversite olarak atık yağların değerlendirilmesi noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üniversitenin kampüsünde, mutfaklarında ve yemekhanesinde oluşan atık yağları yeniden değerlendirdiklerini belirten Kırışık, "Bunu çökme çukurunda topluyoruz. Burada belli bir müddet dinlendirdikten sonra atık yağ tanklarımıza alıyoruz. Bu tanklarımızda çeşitli aşamalardan geçtikten sonra bunları saf atık yağ haline getirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmış kurum ve kuruluşlara devrederek atık yağ ve suların kirlenmesi problemini ortadan kaldıracak önemli girişim gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kırışık, 1 litre atık yağın 1 ton suyu kullanılamaz hale getirdiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Yıllık 2,5 ton atık yağı ayrıştırarak suların kirletilmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Böylelikle çok büyük miktarda suyu kurtarmış oluyoruz. Üniversitemizde çevrenin ve doğanın korunması, su tüketiminin azaltılması, elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından, güneş enerjisinden kazanılması gibi son derece önemli çalışmalar yürütüyoruz. Karabük Üniversitesi stadyumunda yaptığımız çalışmayla stadyumu suni çime dönüştürerek günlük 300 ton su tüketimini ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Üç senedir bu projeyle günlük 300 ton su tüketiminden kurtulmuş ve su kaynaklarının korunmasına hizmet etmiş oluyoruz."

Yağmur suyu hasadı projesiyle fakültelerin çatılarında topladıkları yağmur suyunu depolarda biriktirdiklerini anlatan Kırışık, biriken suyu yeşil alanların ve ağaçların sulanmasında kullandıklarını, böylelikle su tüketimini azalttıklarını kaydetti.

"Sıfır atık vizyonu çok önemli"

Kırışık, atık yağ projesiyle de hem su kaynaklarını koruduklarını hem de atık yağları geri dönüşüme kazandırarak ekonomiye katkıda bulunduklarını dile getirerek, "Bu anlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı sıfır atık vizyonu çok önemli. Dünyamızın korunması açısından sıfır atık hedefi, son derece önemli. Bu hedefe katkı sağlayacak su, elektrik enerjisi ve atık yağ alanında çok önemli girişimlerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitede elektrik enerjisi tüketiminin azaltılması konusunda yaptıkları çalışmaya değinen Kırışık, "Tamamlanmaya son derece yakın olan projemizle güneş enerjisinden elde edeceğimiz elektrikle üniversitemiz tüketiminin yaklaşık yarısını, güneş enerjisinden elde ettiğimiz elektrikle karşılamış olacağız." dedi.

Kırışık, sıfır atık yönetim sistemi ile üniversitedeki bütün atıkları topladıklarını ve bunları geri dönüşüme kazandırdıklarından bahsederek "Adım adım yürüttüğümüz projede cam, metal, elektronik, kağıt ve plastik atıkları, atık yağları, atık pilleri, her türlü atığı toplayarak üniversitemizin sıfır atık vizyonuna katkı sağlayacak noktaya gelmesine çalışıyoruz. Bu konuda da çok büyük mesafe kaydettiğimizi görüyoruz. Bu da ülkemizin dünyaya kazandırdığı sıfır atık vizyonuna destek olmamız bakımından oldukça önemli sonuçlar doğuruyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da düzenleneceğini hatırlatan Kırışık, "Biz de üniversite olarak 13 projeyle bu sürece destek veriyoruz. Dünyamızın, iklimimizin ve doğal kaynaklarımızın korunması, insanlığın su, elektrik ve diğer gıdalar noktasında geleceğe yönelik birikiminin devam ettirilmesi, sınırlı kaynakların korunması açısından gençliğimize ve geleceğimize, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak adına COP31 programına destek veriyoruz. Çalışmalarımızla da fiilen bunlara destek verecek, atık tüketimini azaltacak ve sıfır atık vizyonu hedefine ulaşacak bir aşamayı başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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