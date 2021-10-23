Karadeniz'de torik balığı bereketi, tanesi 300 liraya satılıyor

Zonguldak Alaplı İlçesinde balıkçılık yapan Aydın Erdoğan, yaptığı açıklamada torik balığını Karadeniz'de Alaplılı balıkçılar tarafından tutulduğunu söyledi.

4 KİLOGRAMLIK TORİK İÇİN 350 LİRA İSTENİYOR

Balıkçı tezgahında satışa sundukları balığın vatandaşların ilgisini çektiğini ifade eden Erdoğan, "Balık sezonu güzel başladı ve güzel devam ediyor. Tezgahlarımız balık çeşitleriyle dolu. Palamut, mezgit ve istavrit avcılığı da iyi gidiyor. Torikler az avlandığı için fiyatı yüksek. Alaplı açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına takılan 4 kilogram ağırlığındaki balığı tezgahımıza koyduk. Torik balığımızı 350 liradan alıcısını bekliyoruz" dedi.