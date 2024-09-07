Fındık İhracatında 300 Bin Ton Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık İhracatında 300 Bin Ton Hedefi

Fındık İhracatında 300 Bin Ton Hedefi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy, 1 Eylül'de başlayan 2024-2025 sezonunda hedeflerinin 300 bin tonun üzerinde fındık ihraç etmek olduğunu söyledi. Gürsoy, Türk fındığının kalitesi ve ihracatçısıyla dünyada kendisini ispat ettiğini belirterek, Türk fındığının tercih edildiğini vurguladı.

07.09.2024 11:16
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy, 1 Eylül'de başlayan 2024-2025 sezonunda hedeflerinin 300 bin tonun üzerinde fındık ihraç etmek olduğunu söyledi.

Gürsoy, AA muhabirine, 1 Eylül 2023'te başlayıp 31 Ağustos 2024'te sona eren 2023-2024 ihracat sezonunda 2 milyar 349 milyon dolar karşılığı 303 bin 458 ton fındık satışının gerçekleştirildiğini anımsattı.

Fındık ihracatından elde edilen gelirin 2022-2023 sezonuna göre yüzde 30,86 arttığına işaret eden Gürsoy, bu artışın ülke adına önemli ve sevindirici olduğunu dile getirdi.

Gürsoy, Türk fındığının gerek kalitesi gerekse ihracatçısıyla dünyada kendisini ispat ettiğini belirterek, "Ayrıca son dönemde fındık yetiştiren rakip ülkelerde yaşanan bazı olumsuzlukların Türk fındığına fayda sağladığını gördük. Bazı ülkelerde rekolte az, bazılarında ise kalite bozuk olabiliyor. Bu nedenle tüketiciler Türk fındığını tercih ediyor." dedi.

Türkiye'den yaklaşık 130 ülkeye fındık satışı yapıldığına dikkati çeken Gürsoy, 2024-2025 sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla ihracatçı firmaların birçok ülkeye ürün göndermeye başladığını söyledi.

"Geleceğe oldukça olumlu bakıyoruz"

Gürsoy, son yıllarda özellikle Uzak Doğu ülkelerine ihracatta önemli artış olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle Çin piyasasında ciddi bir artış var. İhracatçı birliklerinin alternatif pazar dediğimiz ülkelerde yaptığı tanıtımlar meyvelerini veriyor. Bizler farklı ülkelerde girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Bunların hepsinin Türk fındığına olumlu geri dönüşleri oluyor. Tüm bu gelişmeler ihracatımızın artmasını sağlıyor. Bizler Türk fındığının geleceğinin daha iyi olacağını görüyoruz. Özellikle Ordu ve Giresun'da dekara fındık veriminin artırılması ve kahverengi kokarca zararlısı sorununun ortadan kaldırılmasıyla dünyada çok daha güçlü hale geleceğiz. Geleceğe oldukça olumlu bakıyoruz."

Türkiye'nin fındıkta en önemli pazarının AB ülkeleri olduğunu, bunların başında ise Almanya'nın geldiğini vurgulayan Gürsoy, "Genel olarak Avrupa Birliği ülkelerine ihracatta ciddi bir artış yok. Ancak Suudi Arabistan ve Çin gibi ülkelerde artış var. Türk fındık ihracatçısı Avrupa dışındaki ülkelere gözünü çevirirse ve gidebilirse ihracattaki artışımızı devam ettirme şansımız olacak." diye konuştu.

Dursun Gürsoy, 2024-2025 fındık ihracat sezonu hedeflerine de değinerek, "İlk hedefimiz geçen sezon rakamı olan 300 bin tonun üzerine çıkabilmek. Ama bu hedefler bazı sezonlar yüzde 5 ile 10 arası aşağı ya da yukarı oynayabilir. Piyasa şartları ve koşullar bunu daha iyi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fındık İhracatında 300 Bin Ton Hedefi - Son Dakika

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