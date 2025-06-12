Karadeniz gazında 2020'den 2026'ya uzanan milli zaferin hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karadeniz gazında 2020'den 2026'ya uzanan milli zaferin hikayesi

Karadeniz gazında 2020\'den 2026\'ya uzanan milli zaferin hikayesi
12.06.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Karadeniz'de yürüttüğü doğal gaz keşif ve üretim çalışmaları 2020 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda başlayan ilk keşifle birlikte hız kazandı.

Türkiye'nin Karadeniz'de yürüttüğü doğal gaz keşif ve üretim çalışmaları 2020 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda başlayan ilk keşifle birlikte hız kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda rezerv miktarı 785 milyar metreküpe ulaştı. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi 2023 yılında devreye alınırken, 2026 yılında üretime başlayacak olan Osman Gazi üretim platformu Karadeniz'de göreve hazırlanıyor.

Haydarpaşa Limanı'ndan 29 Mayıs 2020 günü yola çıkan Fatih Sondaj Gemisi; Filyos Limanı'ndaki hazırlık aşamalarının ardından Karadeniz'e açıldı. İlk sondajına 20 Temmuz 2020'de başlayan Fatih; Tuna-1 lokasyonunda Türkiye tarihinin en büyük keşfini yaptı. Karadeniz'deki ilk keşif, 21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan sondajla 320 milyar metreküplük rezerv tespit edildiği bildirildi. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde yapılan ölçüm ve sondajlarla birlikte bu miktar 405 milyar metreküpe revize edildi.

Keşfin ardından Karadeniz'de yürütülen çalışmalar genişletildi. Enerji filosundaki Kanuni, Abdülhamid Han ve Yavuz Sondaj Gemileri sahada görevlendirildi. Sismik arama çalışmaları ise Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis gemileriyle yürütüldü. Derin deniz sondajlarının ardından yeni kuyulardan alınan sonuçlarla rezerv miktarı önce 540, ardından 710 milyar metreküpe yükseltildi. Son olarak, 2025 yılı Mayıs ayında Göktepe-3 kuyusunda tespit edilen yeni rezervle birlikte toplam miktarın 785 milyar metreküpe ulaştığı açıklandı.

Bölgede yapılan bu keşiflerin ardından gazın karaya çıkarılması ve işlenmesi için Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi inşa edildi. Tesisteki ilk gaz, 2023 yılında ulusal iletim sistemine verilmeye başlandı.

2026'da Osman Gazi sahada; Karadeniz gazında üretim katlanacak

Türkiye'nin ilk yüzer üretim ve depolama platformu (FPSO) niteliğindeki Osman Gazi, Karadeniz'deki üretim kapasitesini artırmak amacıyla projelendirildi. Çanakkale'deki kuru havuzda bakım ve modernizasyon işlemleri tamamlanan platform, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılan törenle Karadeniz'e uğurlandı. 1 Haziran 2025 tarihinde Filyos Limanı'na demirleyen platform burada son hazırlıklarını sürdürüyor.

298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre yüksekliğindeki Osman Gazi, günlük 10,5 milyon metreküp işleme ve 10 milyon metreküp transfer kapasitesine sahip. 140 personel kapasiteli platform, denizde yaklaşık 20 yıl süreyle görev yapacak. Osman Gazi'nin üretim kapasitesini iki katına çıkaracağı ve Karadeniz gazının yaygın kullanımına büyük katkı sunacağı belirtildi.

İlk fazla 4 milyon haneye ulaşan gaz, ikinci fazla iki katına çıkacak

Üretimin ilk fazı tamamlanarak günlük 9,5 milyon metreküp gaz ile yaklaşık 4 milyon hanenin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Hedefler doğrultusunda, 2026 yılında ikinci fazda üretimin iki katına, 2028'de ise üçüncü fazda dört katına çıkarılması planlanıyor.

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle yola devam edileceği vurgulanırken, 785 milyar metreküplük rezerv bulunuyor. Bazı sismik ve uydu verilerine dayanarak bölgede 1 trilyon metreküplük potansiyel rezerv öngördüğü ifade edildi. Bu nedenle Türkiye'nin bölgedeki arama faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

2026 yılı itibarıyla tam kapasiteyle devreye alınması planlanan Osman Gazi Platformu, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, platformun göreve başlamasıyla birlikte Karadeniz gazının günlük üretimini 20 milyon metreküp seviyesine çıkararak 8 milyon haneye doğal gaz ulaştırmayı hedefliyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Karadeniz, Teknoloji, Sakarya, Türkiye, Ekonomi, Üretim, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz gazında 2020'den 2026'ya uzanan milli zaferin hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
Arda Turan gözünü Süper Lig’in yıldız kalecisine dikti Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Röportaj sırasında binadan beton blok düştü Röportaj sırasında binadan beton blok düştü
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Yangında tüm ailesini yitirdi Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış Yangında tüm ailesini yitirdi! Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
Didim’de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı

13:18
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
12:13
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
19:33
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:53
Acun Ilıcalı’nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı Yok artık dedirtti
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti
18:39
Fenerbahçe’de kalacak mı Ali Koç’tan Jose Mourinho için son karar
Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar
18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:25
Avrupa’nın Gazze hazımsızlığı AK Partili Karayel’in konuşmasını kestiler
Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 14:35:33. #7.13#
SON DAKİKA: Karadeniz gazında 2020'den 2026'ya uzanan milli zaferin hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.