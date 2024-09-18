Karadeniz Masası Su Ürünleri Çalıştayı Sinop'ta - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz Masası Su Ürünleri Çalıştayı Sinop'ta

Karadeniz Masası Su Ürünleri Çalıştayı Sinop\'ta

Karadeniz'e kıyısı bulunan kalkınma ajansları, su ürünleri sektörü için Sinop'ta bir araya geliyor.

18.09.2024 10:02
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Karadeniz'e kıyısı bulunan kalkınma ajansları, bölgeler arasında işbirliğini geliştirmek ve Karadeniz'in ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 'Karadeniz Masası'nda bir araya gelecek.

Sinop'ta 23-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan "Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı"nda Karadeniz'e kıyısı bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı katılım sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Fırat Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı da katılım sağlayarak katkı sunacak. Karadeniz'de su ürünleri sektörü için Kalkınma Ajanslarının bir araya geleceği çalıştayda su ürünleri sektöründe güncel bilgilerin paylaşılması, sektör paydaşları ile etkileşimin artırılması ve ortak gündem oluşturulması hedefleniyor.

Su ürünleri için ortak çalışma yapılacak

Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilecek "Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı"nda, Karadeniz su ürünleri sektörü tüm yönleriyle ele alınacak. 2 gün sürecek çalıştaya kalkınma ajansları temsilcileri, su ürünleri alanında önde gelen akademisyenler ve sektör temsilcileri katılacak. Çalıştayın ilk günü katılımcılara yönelik su ürünleri avcılık ve işleme, su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri işleme ve değerlendirme konularında paneller gerçekleştirilecek. Günün sonunda da Sinop'ta faaliyet gösteren su ürünleri işleme tesislerine inceleme amaçlı saha gezisi düzenlenecek. Çalıştayın ikinci gününde ise Karadeniz'e kıyısı bulunan yedi kalkınma ajansı, ortak oturumda Proje Geliştirme ve Su Ürünleri Sektör Değerlendirmesi konu başlığında su ürünleri sektörünü masaya yatıracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğünde kurulan Karadeniz Masası'nda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde kalkınma ajanslarının katılımıyla ve Sinop Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan çalıştay, Karadeniz'de yerel kalkınma hamlesinin tetiklenmesi ve bölgede su ürünleri alanında ortak gündem oluşturulması açısından büyük önem arz ediyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Karadeniz, Ekonomi, Yaşam, Eylül, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz Masası Su Ürünleri Çalıştayı Sinop'ta - Son Dakika

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