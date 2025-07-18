Karayollarında Yavaşlama ve Uyarılar - Son Dakika
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Ekonomi

Karayollarında Yavaşlama ve Uyarılar

18.07.2025 08:15
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Yol çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, yavaş gidilmesi ve işaretlere uyulması gerektiği bildirildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarındaki onarım çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yalova- Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 14-18. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Beypazarı-Ayaş- Ankara yolunun 1-5. kilometrelerindeki (Ayaş şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bergama- Soma yolunun 22-27. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritten iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 53-58. kilometrelerinde yapım ve Sinop- Samsun yolunun 54-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir- Kepsut yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli, otomasyon ve aydınlatma çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma eski Maçka yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, trafik, ankara, Yaşam, Son Dakika

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