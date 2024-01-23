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Kars'ta Aralık Ayında 48 Bin 257 Araç Trafiğe Kaydedildi - Son Dakika
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Kars'ta Aralık Ayında 48 Bin 257 Araç Trafiğe Kaydedildi

Türkiye İstatistik Müdürlüğü (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne kayıtlı illerde Aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayıları belli oldu. Kars'ta Aralık ayında 48 bin 257 araç trafiğe kaydedilirken, Ağrı'da 31 bin 896, Iğdır'da 31 bin 682 ve Ardahan'da 19 bin 715 araç trafiğe kaydedildi. Türkiye genelinde ise 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıt trafiğe kaydedildi.

Kars\'ta Aralık Ayında 48 Bin 257 Araç Trafiğe Kaydedildi
23.01.2024 - 10:44,
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Kars'ta Aralık ayında 48 bin 257 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Müdürlüğü (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne kayıtlı illerde Aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayıları belli oldu. Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da 31 bin 896, Kars'ta 48 bin 257, Iğdır'da 31 bin 682 ve Ardahan'da Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 715 oldu.

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kars'ta Aralık Ayında 48 Bin 257 Araç Trafiğe Kaydedildi - Son Dakika
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