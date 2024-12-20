Kars\'ta Kasım\'da 51 bin 265 Araç Kaydı

Ekonomi

Kars'ta Kasım ayında 51 bin 265 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım 2024 itibarıyla 51 bin 265'e ulaştı. Bu rakam, bir önceki ay 50 bin 995 olan araç sayısı 270 artarak 51 bin 365 oldu.

Kars'taki araç türlerine bakıldığında, otomobiller en büyük payı alırken, kamyonetler, motosikletler ve traktörler de önemli bir yer tutuyor. Araç sayısındaki artış, şehirde ulaşım talebinin giderek arttığını ve motorlu taşıt kullanımının yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

TÜİK verileri, Türkiye genelindeki araç sayısındaki artış trendinin Kars'ta da devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, hem bireysel hem de ticari kullanım için motorlu taşıtlara olan talebin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Öte yandan TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta Kasım ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 265, Ağrı'da 34 bin 373, Iğdır'da 35 bin 329 ve Ardahan'da Kasım ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 811 olurken, Türkiye genelinde Kasım ayında 188 bin 966 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. - KARS