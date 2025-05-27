Kars'ta Kaz Tüyü İşiyle Büyüyen Ufuk Güner - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta Kaz Tüyü İşiyle Büyüyen Ufuk Güner

Kars\'ta Kaz Tüyü İşiyle Büyüyen Ufuk Güner
27.05.2025 10:33
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Almanya'dan Kars'a dönen Ufuk Güner, kaz tüyü işinde yıllık kapasitesini 80 tona çıkardı.

Almanya'da yıllarca kick boks sporuyla uğraşan ve dönercilik yapan Ufuk Güner (60), 2018'de döndüğü memleketi Kars'ta başladığı "kaz tüyü" işinde büyümesini sürdürüyor.

Yaklaşık 48 yıl önce 12 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya giden Güner, genç yaşlarında kick boks sporuna yöneldi.

18 yıl kick boks yapan ve dönercilikten geçimini sağlayan Güner, yıllar içinde tavuk döner fabrikası açtı. Kendi markasını oluşturan ve Avrupa ülkelerine döner satan Güner, yaşadığı bölgede ürünlerinin lezzetiyle adını duyurdu.

2018'de Türkiye'ye dönen Güner, kaz tüyü işine girdi. O dönemlerde kendisine "kuş gribi riski" gerekçesiyle ruhsat verilmeyen Güner, Tarım ve Orman Bakanlığına kadar gidip, yapacağı işi ve potansiyeli anlatıp işletmesi için gerekli izinleri almayı başardı.

Kaz tüyü kurutma makinesi yaptırdı

Almanya'da benzer işi yapan bir fabrikadaki kaz tüyü kurutma makinesinin aynısını Adana'da yaptırdığını anlatan Güner, bu makinenin tüyleri içine çekip kurutup diğer tarafından kuru haliyle verdiğini söyledi.

İlk başlarda küçük çaplı başladığı bu işinde 1,5 yıl sonra Dilek Sarı ile ortak olduklarını ve 2022'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurduğunu dile getiren Güner, kendisine destekte bulunan o dönem TKDK Kars İl Koordinatörü olan Bekir Güre'ye teşekkür etti.

Kars ve Ardahan köylerinden tonlarca kaz tüyü topluyor

TKDK'den aldıkları hibe destek ve kendilerinin yaptığı 800 bin avroluk yatırımla fabrikasını büyüttüğünü ifade eden Güner, şunları söyledi:

"TKDK'den 140 bin avro hibe destek aldık. Kars ve Ardahan'ın bütün köylerinden, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Nevşehir gibi ülkenin birçok noktasından bize kaz tüyü geliyor. Çerçiler, tabak çanak satanlar kaz tüyü toplayıp bize getiriyor. Onlar kaz yetiştiricilerinden kaz tüyü alıyor, karşılığında tabak, çanak, leğen ya da başka ürünler veriyor. Biz de gelen kaz tüylerini belli bir ücretle alıyoruz."

İlk başladığında birkaç ton kaz tüyü topladığını anlatan Güner, "Sonra 12-13 tona çıktı. TKDK desteğiyle yıllık 40 ton kaz tüyü işleme kapasitesine ulaştım Şimdilerde yeni bir tesis satın aldım ve yıllık kapasiteyi 80 tona çıkarıyorum." dedi.

Kaz tüylü yorganda ihracata başlayacaklar

Kaz tüylerinden ayda yaklaşık bin yorgan yaptıklarını belirten Güner, şöyle konuştu:

"Kaz tüyüne en yakın iç dolgu malzemesi olan mikrojel kullanıyoruz yorganlarda. Kaz tüyü bir miktar oluyor içinde. Tamamen kaz tüyü yorganlarımız da bulunuyor. Yastıklarımız da tamamen kaz tüyünden. Bunları iç piyasaya veriyoruz. Görüşmelerimizde son aşamaya geldik. Sırbistan ve Rusya'ya ihracat başlayacak. Fabrikamızda 14 kadına istihdam sağlıyoruz. Almanya'dan fabrikadan görevliler gelip kadınlarımıza eğitim verdi. Herşeyi AB standartlarında yapıyoruz."

Ellerinde kalan kaz tüylerini Almanya'ya ihraç ettiklerini dile getiren Güner, "Yaklaşık 40 tonu yurt dışına gidiyor. Kaz tüyl yorganlara talep daha fazla olsa hiç ihraç etmem kendim kullanırım. Hem sıcak tutuyor hem de çok sağlıklı kaz tüylü yorgan." ifadesini kullandı.

Üretiminin çok zorlu olduğuna dikkati çeken Güner, "Yıka, kurut, ayrıştır, işle yorgan ve yastıkta kullan hepsi zor işler. 50 kilogram tüy 5 ton suyla yıkanıyor. Kolay değil gerçekten meşakkatli bir üretimimiz var" dedi.

Güner, her kazdan 140-150 gram arası tüy çıktığını belirterek, "Kars ve Ardahan civarında 700 bin kaz var. Ülkenin diğer bölgelerini de katarsak potansiyel çok yüksek. Yani 80 tonun çok daha üzerine çıkabiliriz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars'ta Kaz Tüyü İşiyle Büyüyen Ufuk Güner - Son Dakika

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