Karsan, İsviçre\'de Otonom Ulaşım Dönemini Başlatıyor

Karsan, ürettiği otonom teknolojisini İsviçre ile tanıştırarak, ülkenin ilk otonom toplu ulaşım aracı olan Karsan Otonom e-ATAK ile Arbon şehrinde faaliyetlerine başlıyor.

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, Karsan Otonom e-ATAK sonbahar itibarıyla Arbon şehrinin toplu ulaşım operatörü Eurobus Ostschweiz AG bünyesinde hizmet vermeye başlayacak.

Arbon'un tarihi şehir merkezi ile yeni yerleşim alanı Saurer Werk 2 bölgesi arasında 2,5 kilometrelik güzergahta 9 duraklı bir rotada saatte maksimum 30 kilometre hızla hizmet verecek Karsan Otonom e-ATAK, TGA The Technical Association of Arbon'a törenle teslim edildi.

Törene Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, Thurgau Kantonu Bakanı Urs Martin, Arbon Valisi Rene Walther, Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, ADASTEC CEO'su Dr. Ali Ufuk Peker, Federal Karayolları Ofisi (FEDRO) Başkan Yardımcısı Edwin Wieland, proje sahibi TGA'dan yetkililer, proje ortakları ile Karsan'ın İsviçre'deki yetkili satış ortağı HCI'den yetkililer katıldı.

İsviçre ve Avrupa'dan basın mensuplarının da katıldığı törenin sonunda araç ile otonom sürüş demosu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karsan, geliştirdiği ve ürettiği elektrikli otobüslerine, ADASTEC'in otonom yazılımı ile kendi kendine sürüş kabiliyeti kazandırmış ve bu otobüsler, son birkaç yıl içinde başlatılan projelerle 12 farklı ülkedeki çeşitli şehirlerin hayatına katılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çorman, benzer bir projeyi 2021'de Norveç'in Stavanger şehrinde Avrupa'da ilk defa uyguladıklarında, Türkiye'nin Norveç Büyükelçisi olarak görev yaptığını dile getirerek, "Bu vesileyle bu prestijli projenin Türkiye'mizin yüksek teknoloji sağlayıcısı olarak dünyadaki imajını geliştirmesinde nasıl katkı sağlayacağını görüp heyecanlanmıştım. 2021'de Stavanger'de başlatılan projenin 12 ülkede daha tekrarlandığını öğrenmek ve son olarak da bugün İsviçre'nin Arbon kentinde bu açılışa katılmak beni gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre kamu kuruluşlarının bu tür satın almalarda çok titiz davrandıklarını belirten Çorman, törende açılış konuşmalarını yapan Arbon Belediyesi, Thurgau Kantonu ve federal hükümet yetkililerinin Karsan ve ADASTEC firmalarının yetkinliklerinden ve bu tür bir projeyi gerçekleştirebilecek en iyi çözümü sunduklarından bahsettiğini kaydetti.

Çorman, "Bu iki firmamızın işbirliği sonucunda otonom sürüşlü otobüslerin, şehir merkezi gibi kompleks koşullar altında çalıştırılabileceğinin güzel bir örneği verilmiş oldu. Nitekim bugün hep birlikte test ettiğimiz otonom e-ATAK otobüsümüz, şehir trafiği içinde yayalar, bisikletliler, diğer araçlar ve tarihi dar yollar gibi zor koşullar altında istikrarlı ve güvenli bir şekilde, müdahaleye ihtiyaç duymaksızın kendi sürüşünü gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu güzel gelişmeye şahit olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarının altını çizen Çorman, Türk firmalarının benzeri projeleri İsviçre'nin diğer şehirlerinde de tekrarlamalarını ve bu üstün teknoloji ürünlerin daha da gelişerek yeni pazarlar bulabilmelerini umut ettiklerini aktardı.

Çorman, Karsan CEO'su Baş ve ADASTEC CEO'su Peker'i de bu başarıya imza attıkları için tebrik etti.

"Karsan Otonom e-ATAK ile ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz"

Karsan CEO'su Okan Baş da İsviçre'de konforlu, çevreci ve güvenli ulaşım dönemini başlattıklarını belirterek, "Karsan Otonom e-ATAK ile ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Rotterdam Havalimanı'nda gerçekleştirdiğimiz projeden sonra şimdi Arbon'da önemli bir ilke imza atıyoruz. Bu ulusal pilot proje ile otonom mobilitenin artık geleceğin değil, bugünün somut bir ulaştırma çözümü haline geldiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bölgenin "yeşil enerji" vizyonuyla tamamen uyumlu olarak sürdürülebilir enerjiye doğrudan katkı sunan bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Baş, projenin ikinci aşamasında tele operasyon teknolojisini devreye alarak önemli bir stratejik dönüm noktasını daha gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Baş, "Bunun için altyapı hazırlıkları şu anda devam ediyor ve tele operasyon özelliğinin, lansmandan yaklaşık bir yıl sonra devreye alınması planlanıyor." değerlendirmesini yaptı.

ADASTEC CEO'su Peker ise "Arbon'da hayata geçirdiğimiz proje, yalnızca hatta çalışan bir otonom otobüs değil, gerçeğe dönüşen bir vizyondur." görüşlerini kaydetti.

Karsan ile güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir toplu ulaşımın, şehirlerin özgün dokusuna uyum sağlayarak ve geniş ölçekte insanları buluşturarak nasıl hizmet verebileceğini gösterdiklerini vurgulayan Peker, "Burası, küresel inovasyonun yerel ihtiyaçlarla buluştuğu, gelişmiş mobilitenin günlük hayatın güvenilir bir parçası haline geldiği yer. Burada yapılan her yolculuk, sadece bir seyahat değil, sınırların, kültürlerin ve nesillerin ötesinde toplulukları yakınlaştıran bir geleceğin kapısını aralıyor." ifadelerini kullandı.