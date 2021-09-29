Karslıoğlu: "İnşaat sektörünün sorunları çözülmeli"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, fiyat artışlarının inşaat sektörünü

çıkmaza sürüklediğini belirterek, sorunun bir an önce ele alınarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AKAMDER'i ziyaret etti. Gündeme ilişkin sorunların çözümüne odaklı konuların istişare edildiği ziyarette konuşan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Milletvekilimiz Ayhan Barut'un destekleri bizleri elbette memnun etmektedir. Yakın zamanda vekilimizin önemli çabaları sayesinde ASKİ'deki ihalelerde uygulanan değer hesaplarındaki aşırı düşük değerin artırılarak (1.00) olarak belirlenmiştir. Kendisine tüm kamu müteahhitleri adına müteşekkiriz. Bilindiği üzere inşaat sektörünün sorunları fiyatlardaki dengesiz mantıksız artışlar adeta hepimizi çıkmaza sürüklemektedir. Bu sorunlara yetkililer ve idareciler tarafından bir an önce ele alınarak çözüme kavuşturulmalıdır" diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise inşaat sektöründeki sorunları 1 Ekim'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulacağını söyleyerek, "AKAMDER, Adana'da inşaat sektörü olması gereken gelişmelere el atan önemli bir STK kuruluşumuz. Bu anlamda ekonomimizin temel taşı olan müteahhitlerimiz vazgeçilmez önceliğimizdir. Özellikle Adana'daki açılmayan imar sahalarının açılması, şu aşamada en azından KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesi ve adeta kangren haline dönüşen kentsel dönüşümün daha düzenli bir yapı haline getirilecek düzenlemelerin yapılması noktasında gayret göstereceğim" dedi. - ADANA