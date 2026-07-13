Kasaba Mahallesi'nin Kapya Biberi İhracata Açılıyor - Son Dakika
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Kasaba Mahallesi'nin Kapya Biberi İhracata Açılıyor

Kasaba Mahallesi\'nin Kapya Biberi İhracata Açılıyor
13.07.2026 10:35
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Kaş'ta yetişen kapya biberi, kalitesiyle Avrupa'ya ihraç ediliyor. Nemli iklim ürün kalitesini artırıyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesi'ne bağlı Kasaba Mahallesi'nde nemli iklim ve halk arasında 'kör duman' olarak bilinen doğal sis ortamında yetişen kapya biberi, kalın kabuğu ve uzun raf ömrü ile benzerlerinden ayrılıyor. Yüksek kalitesi nedeniyle tercih edilen biberin yüzde 60'tan fazlası, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi, Türkiye'nin önemli kapya biberi üretim merkezleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 4 bin dönüm alanda yapılan üretimde geçen yıl 280 bin ton kapya biber hasat edildi. Yüzde 60'ın üzerinde ürün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Kasaba Mahallesi'ndeki üreticiler, yılın büyük bölümünde kapya biber üretimi gerçekleştirirken; haziran ayında yapılan dikimlerin ardından eylül ortasında başlayan hasat, uygun iklim koşullarında ertesi yılın nisan ayına kadar devam ediyor. Bölgede mart ve haziran olmak üzere iki farklı dikim dönemi uygulanırken, böylece uzun süre kesintisiz üretim sağlanıyor.

'DAHA AROMALI, DAHA LEZZETLİ'

Kapya biber üreticisi Nuri Öksüz, Kasaba'da yetişen kapya biberi benzerlerinden ayıran en önemli unsurun, bölgenin kendine özgü iklimi olduğunu belirterek, "Haziran ayı boyunca dikimlerimizi tamamlıyor, 15 Eylül itibarıyla hasada başlıyoruz. Ancak mart ayında dikim yapıp, yazın mahsulünü alan da var. Bölgenin nemli ve çiğli havası sayesinde kapya biber daha aromalı ve daha lezzetli oluyor. Aynı zamanda kabuğu daha kalın, raf ömrü daha uzun ve ihracata daha dayanıklı ürün ortaya çıkıyor. İhracat yapan tüccar da bu özellikleri nedeniyle Kasaba'nın kapya biberini tercih ediyor" dedi.

'DIŞ PAZARDA DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR'

Bölgede halk arasında 'kör duman' olarak adlandırılan doğal sis tabakasının ürün kalitesini artırdığını ifade eden Öksüz, "Yağmurlar başladıktan sonra gece oluşan sis, ertesi gün öğle saatlerine kadar etkisini sürdürüyor. Bu sis ortamın nemini artırıyor, bitki doğal olarak çiyden faydalanıyor. Bu sayede kapya biber daha kaliteli, daha iri ve daha aromalı yetişiyor. Bölgenin doğal iklimi ürün kalitesini belirleyen en önemli etkenlerden biri. Ürünlerin yüzde 60'tan fazlası ihracata gidiyor. 'Kasaba kapyası' adıyla bilinen ürün, uzun raf ömrü, kaliteli yapısı ve biyolojik mücadeleyle kalıntısız üretim yapılması sayesinde dış pazarda daha çok tercih ediliyor" diye konuştu.

KESİNTİSİZ BİBER SEVKİYATI

Kasaba kapyasının Türkiye'nin en kaliteli biberleri arasında olduğunu belirten Öksüz, "Verim dekarda 5 ile 10 ton arasında değişiyor. Hasadı 15-20 günde bir yaparak ürünleri hale gönderiyoruz. Ürünün iç piyasaya mı yoksa ihracata mı gideceği ise talebe, kaliteye ve tüccarın ihtiyacına göre belirleniyor. Genel olarak bakıldığında Kasaba'dan mart ayına kadar kesintisiz şekilde kapya biber sevkiyatı yapılabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasaba Mahallesi'nin Kapya Biberi İhracata Açılıyor - Son Dakika

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