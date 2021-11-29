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Kaspersky'den takip yazılımı eğitimi için Interpol ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği - Son Dakika

Kaspersky'den takip yazılımı eğitimi için Interpol ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği

29.11.2021 13:47
Kaspersky'den takip yazılımı eğitimi için Interpol ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği

Kaspersky, ABD merkezli Aile İçi Şiddeti Sona Erdirme Ulusal Ağı (NNEDV) ve Avustralya'nın aile içi şiddeti önlemeye yönelik ulusal çatı kuruluşu Wesnet, koalisyonun destekçisi olan Interpol ile birlikte dijital takip ve aile içi şiddet konularını ele alan eğitim oturumlarından oluşan iki...

Kaspersky, ABD merkezli Aile İçi Şiddeti Sona Erdirme Ulusal Ağı (NNEDV) ve Avustralya'nın aile içi şiddeti önlemeye yönelik ulusal çatı kuruluşu Wesnet, koalisyonun destekçisi olan Interpol ile birlikte dijital takip ve aile içi şiddet konularını ele alan eğitim oturumlarından oluşan iki çevrim içi toplantı düzenledi.

Şirket açıklamasına göre, ekim ayının dünyanın çeşitli ülkelerinde siber güvenlik ve aile içi şiddet konusunda farkındalığı artırma ayı olması nedeniyle Kaspersky, polis memurlarına dijital takip soruşturması için bilgi sağlamak üzere diğer Stalkerware Karşıtı Koalisyon (Coalition Against Stalkerware) uzmanlarıyla bir araya geldi.

Son zamanlarda koalisyonun üç üyesi; Kaspersky, NNEDV ve Wesnet, koalisyonun destekçisi olan Interpol ile birlikte iki çevrim içi toplantı düzenledi. 210'dan fazla katılımcının yer aldığı eğitimin amaçları arasında, kolluk kuvvetleri bünyesinde kapasite geliştirmeye yardımcı olmak, yardım talep eden mağdurları desteklemek ve faillerden hesap sormak yer alıyor.

Stalkerware, yani takip yazılımı, bir failin bir mobil cihaz aracılığıyla başka bir kişinin özel hayatını gizlice gözetlemesine olanak tanıyor. Yazılım ticari olarak sunuluyor ve cihaz konumu, tarayıcı geçmişi, metin mesajları, sosyal medya sohbetleri, fotoğraflar ve daha fazlası gibi bir dizi kişisel veriye erişim sağlıyor. Ancak takip yazılımı yalnızca bir mahremiyet istilası sorununa değil, aynı zamanda dijital ve aile içi şiddetin başka bir biçimine karşılık geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wesnet Üst Yöneticisi (CEO) Karen Bentley, "Takip edilmek, izlenilmek yani 'stalking' ölümcül veya neredeyse ölümcül zarar olasılığının artmasıyla ilişkili bilinen bir risktir. Avustralyalı aile içi şiddet çalışanlarıyla yaptığımız araştırma, kadınların failler tarafından izlenmesinin 2015 ile 2020 arasında yüzde 244 arttığını ve takibin genellikle teknolojik yollarla yapıldığını buldu. Bu, aile içi ve aile içi şiddetle birlikte ortaya çıkan en yaygın istismar biçimlerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky'nin State of Stalkerware 2020 raporuna göre, 2020'de dünya çapında 53 bin 870 mobil kullanıcı takip yazılımlarından etkilendi. Bu rakamlar sadece Kaspersky kullanıcılarını içeriyor ve büyük resim göz önünde bulundurulduğunda küresel sayı daha yüksek oluyor. 2019'da Kaspersky tarafından ortaklaşa kurulan ve günümüzde takip yazılımı sorunuyla uğraşan 40'tan fazla aktif kuruluştan oluşan Stalkerware Karşıtı Koalisyon, takip yazılımları kullanımının yılda bir milyon örneği aştığını tahmin ediyor.

"Interpol, Stalkerware Karşıtı Koalisyon ile sürekli olarak çalışmaya kararlı"

Interpol Siber Strateji ve Yetenek Geliştirme Direktör Vekili Pei Ling Lee, dijital takibin küresel kanun uygulama toplulukları tarafından bilinen bir konu olduğunu aktararak, "Ancak takip yazılımına ilişkin soruşturmaların nasıl yürütüleceği konusunda yeteneklerin geliştirilmesine ihtiyaç var. Yazılım kendini gizler ve mağdurların güvenliği için soruşturmaların dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Kaspersky, NNEDV ve Wesnet ile birlikte düzenlenen çevrim içi oturumlar, üye ülkelerimiz için faydalı tavsiyeler sundu. Interpol, küresel kolluk kuvvetleri topluluğuna eğitimi aktarmak ve bu sorunla ilgili farkındalığı artırmak için Stalkerware Karşıtı Koalisyon ile sürekli olarak çalışmaya kararlı." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, çevrim içi eğitim oturumlarının her birinde takip yazılımının ne olduğu ve kurulum yöntemleri hakkında teknik bir bakış açısıyla bilgi birikimini paylaştı. Kolluk kuvvetleri ayrıca kurbanlardaki takip yazılımını güvenli bir şekilde tespit edebilecekleri farklı yöntemler öğrendi. Bu, kullanıcının faili haberdar etmeden herhangi bir cihazı takip yazılımı taramasına tabi tutan ücretsiz bir casus yazılım önleme aracı olan TinyCheck'in nasıl çalıştığına dair bilgiler de içeriyordu.

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Noushin Shabab ise Stalkerware tehdidi konusundaki uzmanlıklarını paylaşmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ancak tehdidin bilgisi tek başına mücadeleye yardımcı olmaz. Bu nedenle, memurlara şüpheli bir vakayla karşı karşıya kaldıklarında takip yazılımlarını güvenli bir şekilde tespit etmek için yardımcı bir açık kaynak aracı olan TinyCheck dahil olmak üzere çeşitli çözümler sunuyoruz. İdeal olarak TinyCheck, kolluk kuvvetlerinin bir cihazda takip yazılımının kurulu olup kurulmadığını kolayca teyit etmelerine yardımcı olacak standart bir araç haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çevrim içi eğitim oturumları sırasında, aile içi şiddet alanında çalışan iki sivil toplum kuruluşu, kolluk kuvvetlerinin yardıma ihtiyacı olan mağdurları nasıl daha iyi destekleyebileceğine dair ipuçları paylaştı. Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplanması ve oturumlarla ilgili geri bildirimlerini paylaşmasıyla sona erdi.

"Bir siber güvenlik çözümü kullanın"

NNEDV Safety Net Direktörü Erica Olsen, teknolojinin kötüye kullanılmasının inanılmaz derecede yaygın olduğunu belirterek, "Sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmak, kolluk kuvvetleri, savunucular ve mağdurlar açısından zor olabilir. Mağdurlarla çalışan profesyonellerin teknolojinin nasıl kötüye kullanılabileceğini ve mağdurları nasıl destekleyeceğini anlamaları önemlidir. Mağdurlar, teknolojiyle mahremiyetlerini ve güvenliklerini nasıl artıracaklarını öğrenmek adına güçlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, takip yazılımlarından etkilenebileceklerinden veya etkilendiklerinden şüphelenen kullanıcılar için şunları öneriyor:

"Cihazda bulunursa takip yazılımını kaldırmak için acele etmeyin. İstismarcının potansiyel bir güvenlik riski olabileceğini düşünmek çok önemlidir. Bazı durumlarda, kişi tepki olarak taciz edici davranışlarının dozunu artırabilir. Yardım ve güvenlik planlaması için aile içi şiddet mağdurlarını destekleyen yerel yetkililer ve hizmet kuruluşlarıyla iletişime geçin. Çeşitli ülkelerdeki ilgili kuruluşların bir listesi 'www.stopstalkerware.org' adresinde bulunabilir.

İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Portekizce dillerinde mevcut olan ana sayfada koalisyonun takip yazılımları ve bunlara karşı nasıl korunabileceğine dair videosunu izleyin. Takip yazılımı algılama, kaldırma ve önleme konusunda mağdurlar için özel bir sayfa da bulunmaktadır. Cihazınızda kontrol yapmak ve üzerinde takip yazılımı yüklü olup olmadığını keşfetmek için Kaspersky Internet Security for Android gibi kanıtlanmış bir siber güvenlik çözümü kullanın."

Tam Gemi Şok Denemeleri, Avustralya, Kaspersky, İnterpol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den takip yazılımı eğitimi için Interpol ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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