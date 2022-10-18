Kastamonu ekonomi haberi... Araç piyasasının artış nedenlerinden birisi merdiven altı galericiler - Son Dakika
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Kastamonu ekonomi haberi... Araç piyasasının artış nedenlerinden birisi merdiven altı galericiler

18.10.2022 12:43

Kastamonu haberler: Araç piyasasının artış nedenlerinden birisi merdiven altı galericiler Galericiler araç fiyat artışının önüne geçmek için merdiven altı galericilerin engellenmesini istiyor Oto Galericiler Oda başkanı Abdullah Acıbadem: "6 ay 6 bin kilometre şartının şahısları da dahil etmesini istiyoruz"...

Araç piyasasının artış nedenlerinden birisi merdiven altı galericiler

Galericiler araç fiyat artışının önüne geçmek için merdiven altı galericilerin engellenmesini istiyor

Oto Galericiler Oda başkanı Abdullah Acıbadem:

"6 ay 6 bin kilometre şartının şahısları da dahil etmesini istiyoruz"

KONYA - Pandemi döneminde birçok sektörde olduğu gibi otomobil piyasasında da fiyat artışı yaşandı. Fiyatların yukarı seviyelere yönelmesindeki bir nedenin ise merdiven altı araç alım satımı yapan kişilerin olduğunu belirten galericiler, bu sorunların önüne geçebilmek için 6 ay 6 bin kilometre şartının şahısları da dahil etmesini istediklerini söyledi.

Otomotiv sektörü pandemi döneminde yaşanan üretim, çip krizi ve ham madde sorunuyla sekteye uğramıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler paketiyle birlikte dövizde yaşanan sert düşüş, sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 10 seviyelerinde indirim olarak yansıdı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası otomotiv sektöründe yeniden durgunluğa sebep olurken, Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, fiyatlardaki sürekli değişkenlik ve yükseliş sebeplerinden birisinin ise kayıtsız araç alım satımı yapan kişilerin olduğunu söyledi.

"Merdiven altı galericilerin artmasıyla fiyatların afaki artışına sebep oldu"

Merdiven altı galericiler nedeniyle en büyük haksızlığın oto galericilik yapan esnafa olduğunu söyleyen Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "Pandemi süreciyle birlikte araç fiyatları yuları doğru çıktı. Bu yükselişin sebeplerden bir tanesi şahısların yani merdiven altı galericilik vasfıyla alım satım yapması oldu. Tamamen kayıt dışı araç alım satım yapanlardan kaynaklı. Ticaret Bakanlığımızın çıkarttığı genelgede şahısların vekaleten ve asaleten yılda 3 araç alma ve satma hakları var ama bugün baktığımız zaman kayıt dışı araç alım satım yapanlar, etrafındaki yakınlarından vekalet alarak yıl içerisinde kayıt dışı araç alım satım yapıyor. Burada merdiven altı galericiler nedeniyle en büyük haksızlık ise oto galericilik yapan esnafımıza oluyor. Nedeni ise esnafımız kira ödüyor, vergi ödüyor, yanında personel çalıştırıyor ve bir masrafı var yani geçimini buradan kazanıyor. Ek iş yapan yani merdiven altı galericiler, burada tamamen haksız kazanç sağlıyor. Bu işi merdiven altı yapanların artmasıyla fiyatların afaki artışına sebep oldu. Bugün baktığımız zaman pandemi öncesi ve sonrası arasında yüzde 500-600 gibi büyük rakamlar var. Bu rakamların katlamasından bir tanesi de merdiven altı galericilik yapanlar" dedi.

"Şahısların ticaret amaçlı araç alım satım yapmalarını istemiyoruz"

6 ay 6 bin kilometre şartının kesinlikle şahısların da dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Abdullah Acıbadem, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yaptığı bir açıklamada 'İkinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef Bakanlığımızın RADAR'ına takıldı. Piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık' denildi. Biz bu kayıt dışına müdahale edilmesini istiyoruz. Sadece ihtiyacı olanın araç almasını istiyoruz. Kayıt dışı araç alım satım yapılmasına karşıyız. Ticaret Bakanlığımızın çıkarttığı son genelge de 6 ay 6 bin kilometre şartının kesinlikle şahısları da dahil etmesini istiyoruz. Şahısların ticaret amaçlı araç alım satım yapmalarını istemiyoruz. Bunların engellendiği zaman fiyat artışlarının kesinlikle önüne geçileceğini düşünüyorum. Kenarda bekleyen araçların piyasaya sürülmesiyle fiyatların biraz gevşeyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Tragger, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu ekonomi haberi... Araç piyasasının artış nedenlerinden birisi merdiven altı galericiler - Son Dakika

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