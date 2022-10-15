Kastamonu haberleri: Araç satıcıları, Kılıçdaroğlu'nun 'araba almayın' açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Kastamonu haberleri: Araç satıcıları, Kılıçdaroğlu'nun 'araba almayın' açıklamasına tepki gösterdi

15.10.2022 13:57

Kastamonu haberlerine göre Araç satıcıları, Kılıçdaroğlu'nun 'araba almayın' açıklamasına tepki gösterdi "Geçimini bu sektörden sağlayanlar büyük zarar gördü" Van'daki araç satıcıları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biz iktidara gelene kadar araba almayın" sözlerine tepki göstererek, "Siyasilerin reel...

Araç satıcıları, Kılıçdaroğlu'nun 'araba almayın' açıklamasına tepki gösterdi

"Geçimini bu sektörden sağlayanlar büyük zarar gördü"

VAN - Van'daki araç satıcıları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biz iktidara gelene kadar araba almayın" sözlerine tepki göstererek, "Siyasilerin reel sektörle ilgili bir açıklama yapmasını istemiyoruz" dedi.

Van'ın merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarına satış için yüzlerce araç getirildi. Boş yerin kalmadığı ikinci el açık oto pazarında, alıcı sayısının ise düşük olduğu gözlemlendi. Pazarda yaşanan durgunluğu siyasilerin açıklamasına bağlayan araç alıcıları, ikinci el araç ticaretinin eskisi gibi faal hale gelmesini bekliyor.

"Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra durgun oldu"

İHA muhabirine konuşan galeri işletmecisi Yılmaz Çiftçi, her hafta geldikleri açık oto pazarına bu hafta da yaklaşık bin 200 aracın geldiğini belirtti. Son 3 aylık süreçte geldikleri oto pazarında araç satmadan gittiklerini ifade eden Çiftçi, "İkinci el araçlarda genel olarak bir tıkanma vardır. Belirgin olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra durgun oldu ve millet 'bekle gör' durumuna geçti. Vatandaş da bu yüzden bir beklenti içerisindedir. Bu duruma kesinlikle karşıyız. Siyasilerin reel sektörle ilgili bir açıklama yapmasını istemiyoruz. Otomotiv sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de akan bir su gibidir. Siz bu suyun önüne set çekerseniz ve 'araba almayın' derseniz bu suyun akmasının önüne geçersiniz. Bu yüzden geçimini bu sektörden sağlayanlar büyük zarar gördü" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ay önce yaptığı açıklamasını geri çekmesini talep eden Çiftçi, birçok insanın geçimini otomotiv sektöründen elde ettiğini anımsattı.

Diğer araba satıcıları da siyasilerin araç alımındaki ÖTV indirimi açıklamalarını doğru bulmadıklarını kaydetti.

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Tragger, Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu haberleri: Araç satıcıları, Kılıçdaroğlu'nun 'araba almayın' açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haberleri: Araç satıcıları, Kılıçdaroğlu'nun 'araba almayın' açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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