Kaşuran Aşireti'nin 2 gün 2 gece süren düğününde genç çifte 1 kilo altın ile 500 bin lira para hediye edildi - Son Dakika
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Kaşuran Aşireti'nin 2 gün 2 gece süren düğününde genç çifte 1 kilo altın ile 500 bin lira para hediye edildi

12.09.2022 13:52

Şırnak'taki Kaşuran Aşireti'inin görkemli düğününde gelin ve damada 1 kilo altın ve 500 bin lira takıldı. İki gece iki gün süren düğünde 110 kuzu kesildi, bin 200 kilo et hazırlandı. Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halay kuyrukları oluştu.

Uludere'ye bağlı Andaç köyünde Kaşuran Aşireti'ne mensup Sebahattin Ölmez'in oğlu Özal Ölmez ile Felek Ecer'in düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Dünyaevine giren çiftin düğününde aşiretler takı takma yarışına girdi.

110 KOYUN KESİLDİ

Geline 1 kilo altın, damada ise 500 bin lira takıldı. 110 koyunun kesildiği düğüne Jirki Aşireti, Kaşuran Aşireti ile Goyan Aşireti'nin yanı sıra, yurt dışından binlerce davetli katıldı. 2 gün 2 gece süren düğünde, Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halay kuyrukları oluştu.

2 gün 2 gece süren düğünde genç çifte 1 kilo altın ve 500 bin lira para takıldı

YARIŞA GİRDİLER

Dünyaevine giren çiftin ailelerini yalnız bırakmayan aşiretler, gruplar şeklinde para atarak damada hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Damadın amcası Fethi Ölmez, yeğeninin düğününe birçok bölgedeki aşiretlerden dost ve akrabalarının geldiğini söyledi.

2 gün 2 gece süren düğünde genç çifte 1 kilo altın ve 500 bin lira para takıldı

"200 KİLO ET HAZIRLADIK"

Yurt dışından misafirlerin geldiğini ifade eden Ölmez, "Geline 300 bin liradan fazla takı taktık. Gelinin nişanında ise 500 bin liralık takı aldık. 110 kuzu kestik, bin 200 kilo et hazırladık. Gelen bütün misafirlerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

2 gün 2 gece süren düğünde genç çifte 1 kilo altın ve 500 bin lira para takıldı

50 BİN TL TAKAN BİLE OLDU

İş insanı İsmet Ölmez ise damada 50 bin Türk lirası taktı. Düğün, yöresel kıyafetlerle çekilen halaylar eşliğinde 2 gün 2 gece sürdü.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaşuran Aşireti'nin 2 gün 2 gece süren düğününde genç çifte 1 kilo altın ile 500 bin lira para hediye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaşuran Aşireti'nin 2 gün 2 gece süren düğününde genç çifte 1 kilo altın ile 500 bin lira para hediye edildi - Son Dakika
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