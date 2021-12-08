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Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri - Son Dakika

Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri

08.12.2021 10:48

- Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri Kurdaki artış kayısı ihracatında da artışa neden oldu Geçen yıla oranla 70 milyon dolarlık artış sağlandı Türkiye'nin AB Coğrafi işaret belgesi sahibi ürünlerinden biri olan Malatya kayısısın da 2021 yılının geride kalan 11 ayında 81 bin...

- Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri

Kurdaki artış kayısı ihracatında da artışa neden oldu

Geçen yıla oranla 70 milyon dolarlık artış sağlandı

MALATYA - Türkiye'nin AB Coğrafi işaret belgesi sahibi ürünlerinden biri olan Malatya kayısısın da 2021 yılının geride kalan 11 ayında 81 bin 279 ton ihracat karşılığında 305 milyon 163 bin dolar gelir elde edildi.

Dünya kayısı başkenti Malatya'da kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kayısı da ihracat rakamları sevindiriyor. Dünyada kayısının yetiştiği birçok ülkede bu yıl yaşanan sıkıntılar nedeniyle ürünün de az olması Malatya'daki kayısı fiyatlarının da artmasına yol açtı. Bir taraftan da son dönemlerde yaşanan kur dalgalanmaları nedeniyle bu yıl adeta altın yılını yaşayan Malatya Kayısının açıklanan 11 aylık ihracata rakamları da ülke ve kent ekonomisi için önemi bir orana sahip.

2021 yılındaki ihracat rakamları ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçen yıla oranla kısmi oranda ihracatta azalma olmasa da gelir bakımından çok ciddi bir artışın yaşandığını dile getirdi.

Bu yılın geride kalan ilk 11 ayında 81 bin 279 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini ve bunun karşılığında 305 milyon 163 bin dolar elde edildiğini belirten Özcan, en fazla ihracatın yapıldığı ülkelerin başında ise ABD'nin geldiğini söyledi.

Çin ve Brezilya gibi yeni pazarlarda da ciddi oranda ihracat gelirlerini arttırdıklarını ifade eden Özcan, "Geçen yılın rakamları ile karşılaştırdığımızda hem ihracat hem de ihracat gelirlerinde artış sağlandı. Geçen yıl 11 ayda 81 bin 364 ton kuru kayısı ihracatı karşılığında 236 milyon dolar gelir elde edildi. Bu yıla baktığımız zaman ortalama 70 milyon dolar artış söz konusu, bu da çok önemli ciddi bir rakam" ifadelerine yer verdi.

Aralık ayında gerçekleştirilecek olan ihracat ile de bu yılı 50 bin ton ihracat ile kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Özcan, "Son 2 yıldır kuru kayısı rekoltesinde önemli bir düşüş söz konusu. Stoklarda gerileme söz konusu. Bir taraftan da en önemli rakiplerimiz olan Orta Asya'da önemli bir kış ve soğuk hadisesinden sonra kayısı zarar gördü. Kuru meyve gurubunda ciddi anlamda sıkıntı olunca bu sebeplerinde birçoğu bir araya geldi. Kayısı da ihracatta hem miktar hem de fiyat artışı oldu. Biz özellikle son günlerde ciddi anlamda ülkemizde kur dalgalanması ile de ciddi anlamda kayısı fiyatlarını etkileyecek noktaya geldi" diye konuştu.

Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri
Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri
Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri
Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri
Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri
Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri
Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri
Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri

Togo Cumhuriyeti, Malatya, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kayısı da 11 ayda 305 milyon dolarlık ihracat geliri - Son Dakika
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