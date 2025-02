Kayseri\'de Et Fiyatlarına Zam Yok

Ekonomi

Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Ticaret Odası'nca (KTO) başlatılan 'Zam Yok Bereket Çok' kampanyasına destek verdiklerini söyleyerek, "Kasap ve karkas et fiyatlarına zam yapmayacağız" dedi.

Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Aras, Ramazan ayına sayılı günler kala Kayseri Ticaret Odası'nca (KTO) 'Zam Yok Bereket Çok' kampanyasına destek verdiklerini açıkladı. Aras, "Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde Ramazan'da zam yapmama kararı alınmıştır. Tabii İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yurtdışından kasaplık hayvan getirilip, daha ucuza et verme şansı bulunuyor. Kayseri'de de Ticaret Odamızın öncülüğünde 'Zam Yok Bereket Çok' kampanyası başlatıldı. Biz de Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği olarak bu kampanyaya destek veriyoruz. Tabii biz yurtdışından kasaplık hayvan getirmeden üreticimizin kendi emeği, çabası, kendi ürettiği hayvanlar ile bu kampanyaya destek vereceğiz" dedi.

"Perakendecilerin kıymayı 449 TL'ye satmasını öneriyoruz"

Aras, kıymanın 449 TL'den satılmasını önerdiklerini söyleyen Aras, "Bizim üreticilerimiz gerçekten üretim maliyetlerinin yüksekliğinden ve üretimin pahalı olmasından dolayı aslında bu fiyatlara veremez ama Ramazan'da bu kampanyaya katkı vermek için kasaplık ve karkas et fiyatlarını yükseltmemek şartı ile perakendecilerin 449 TL'ye kıyma satmasını öneriyoruz. Biz kendi kasaplık ve karkas hayvanlarımıza zam yapmayacağız. Perakendecilerin de Kayseri'de kıymayı 449 TL'ye satmalarını istiyoruz ve bekliyoruz. Bunda da Ticaret Odamız kontrollerini yapacaktır. Biz de karkas ette zam yapmayacağız. İnşallah bereketli ve hayırlı bir Ramazan geçiririz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ