Kayseri'de Mart Ayı İhracat Rakamları Değerlendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Mart Ayı İhracat Rakamları Değerlendirildi

Kayseri\'de Mart Ayı İhracat Rakamları Değerlendirildi

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri, mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Mart ayında ihracatın bir önceki aya göre yüzde 3,06 oranında arttığı belirtilirken, yılın ilk üç ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,16 oranında bir artış olduğu kaydedildi. Mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo sektörleri en çok ihracat yapılan sektörler olarak öne çıktı. Irak, Almanya ve ABD ise en çok ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

30.04.2024 15:15
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Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, mart ayında ihracatın bir önceki aya göre yüzde 3,06 oranında artarak 323 milyon 447 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bu yılın ilk üç ayına baktıklarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,16 oranında bir artış olduğunu gördüklerini ifade eden Büyüksimitci, ilk üç aylık toplam ihracatlarının ise 924 milyon 852 bin dolar olduğunu kaydetti.

Mart ayında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, "Mobilya ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Irak, daha sonra Almanya ve ABD var." ifadelerini kullandı.

Kayseri'den 159 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Gülsoy ise ekonomik programdan taviz vermeden yüksek enflasyonun önüne geçmek ve bir an önce fiyat istikrarını sağlamak durumunda olduklarını vurguladı.

Yalçın da Türkiye'nin ihracat rakamlarının artması için büyük azim ve gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Mart Ayı İhracat Rakamları Değerlendirildi - Son Dakika

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