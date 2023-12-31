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Kayseri'de Savunma Sanayisi İçin Yerli Batarya Üreten Şirket - Son Dakika
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Kayseri'de Savunma Sanayisi İçin Yerli Batarya Üreten Şirket

Kayseri'de faaliyet gösteren bir şirket, TÜBİTAK'ın Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanarak kurduğu fabrikada savunma sanayisi ve diğer sektörler için yerli batarya üretiyor. Şirket, yurt içi ve yurt dışına satış yapmaktadır. Ayrıca, şirketin aldığı destekler ve ürünlerinin kullanıldığı ülkeler hakkında bilgiler verilmektedir.

Kayseri\'de Savunma Sanayisi İçin Yerli Batarya Üreten Şirket
31.12.2023 - 11:27,
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Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, TÜBİTAK'ın Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanarak kurduğu fabrikada savunma sanayisi ve diğer sektörler için yerli batarya üretiyor.

Erciyes Teknopark'ta 2017 yılında kurulan şirket, 2 bin metrekarelik alanda savunma sanayisine yerli batarya üreterek, yurt içi ve yurt dışına satış yapıyor.

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı ile kurulan şirket, 2019 yılında TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı, 2020'de ERA NET SES Avrupa Desteği, 2021'de KOSGEB AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı, 2022'de KOSGEB AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı desteği aldı.

2023 yılında TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı'ndan yeniden yararlanan şirketin aynı yıl Eurogia Avrupa Desteği başvurusu da onaylandı.

Batron Enerji AŞ kurucu ortağı elektronik mühendisi Yusuf Kaya, AA muhabirine, şahsi ve kurumsal olarak 45 yatırımcılarının bulunduğunu, yurt içinde ve yurt dışında ortaklarıyla ürünler geliştirdiklerini söyledi.

Önemli savunma sanayi şirketlerinin tedarikçisi konumunda bulunduklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Hem sivil hem savunma sanayi sektöründe çalışıyoruz. Özellikle zorlu şartlarda çalışacak bataryalar yapıyoruz. Hem savunma sanayisi hem tekne sektöründe zorlu şartlar var. Biz burada jammer (sinyal kesici), elektrikli ve zırhlı paletli araçlara, bomba imha robotlarına, mayın tarama robotlarına ve dronlara batarya üretiyoruz. Güneş ve rüzgar enerjisi depolama sistemleri, yani yenilenebilir enerji kaynakları için enerji depolama sistemleri üretiyoruz. Aslında burada önemli olan içindeki bütün elektronik sistemleri kendimiz tasarlıyoruz. Burada hiçbir alt malzemeyi ve bataryanın kendisini hazır almıyoruz. Biz üretici ve tasarımcıyız. Bunların hepsini kendi bünyemizde geliştirip tasarlıyoruz. Yazılımlarını da kendimiz geliştiriyoruz. Biz burada yüzde 100 yerli üretim yapıyoruz, bataryalar ve enerji depolama sistemleri geliştiriyoruz. Bunların hepsi savunma sanayisi ve sivil sektörde kullanılıyor. Bunların yurt içi ve yurt dışına satışlarını yapıyoruz."

Ürünleri ABD, İtalya, Hollanda ve Romanya'da kullanılıyor

Aldıkları hibe desteğinin 2,8 milyon liralık bir rakama ulaştığını, 10 milyon liralık Eurogia Avrupa Desteği başvurusunun da onaylandığını ifade eden Kaya, yapılan yatırımlarla şirketin AR-GE tarafını güçlendirdiklerini, ABD, İtalya, Hollanda ve Romanya'da ürünlerinin kullanıldığını belirtti.

Kaya, savunma sanayisinde paylarını arttırmak için çalıştıklarını belirterek, geliştirdikleri ürünlerin tamamının askeri alanda duyulan ihtiyacı karşıladığını dile getirdi.

Yurt dışı pazarında daha fazla etkin olmayı hedeflediklerine dikkati çeken Kaya, "Belli bir aşamaya gelerek, bir ciro elde ettik. Personel olarak da günden güne büyüyoruz. Bizim amacımız bunu yurt içinde bırakmamak, özellikle Amerika ve Avrupa'da ofisler açarak, oralarda hem fiziki hem de ürün olarak bulunmaktır. Amacımız aslında ülkemizde belli bir noktaya geldikten sonra daha çok ihracat yapıp yurt dışında büyümek. Savunma sanayisinde ciddi bir tedarikçiyiz. Kayseri'den hem başka şehirlere hem de yurt dışına satış yapıyoruz." dedi.

Erciyes Teknopark'ta 2017'de 18 metrekarelik alanda faaliyete başladıklarını belirten Kaya, "Birkaç ofis kiralayarak, bunları büyüttük. Şu anda Erciyes Teknopark'ta bir ofisimiz var. İki tesiste faaliyet gösteriyoruz, Teknoparkta bir AR-GE ekibimiz çalışıyor, 2 bin metrekarelik fabrikamızda üretim yapıyoruz. Burada 15 kişilik ekibimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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