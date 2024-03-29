Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, şubat ayında ihracatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 oranında artarak 314 milyon 61 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.
Bir önceki aya göre baktıklarında ise yüzde 9,22 artış olduğuna dikkati çeken Büyüksimitci, son 12 aylık ihracatlarının ise 3 milyar 680 milyon 569 bin dolar olduğunu kaydetti.
Şubat ayında en çok ihracat yapılan sektörler ve ülkelere de değinen Büyüksimitci, "Mobilya, ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından kablo ve elektrikli ev aletleri geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında Irak, daha sonra Almanya ve ABD var." ifadesini kullandı.
Ömer Gülsoy ise Kayseri'nin ihracat başarısının sürdürülebilir olması için desteğe ihtiyaç duyduklarını aktardı.
Bu şekilde ekonominin ihtiyacı olan döviz geliri ve enflasyonla mücadelede iş dünyasının daha etkin rol alacağına dikkati çeken Gülsoy, "Önümüzdeki süreçte firmalarımızın ileri teknolojiye adapte olmaları, dijitalleşmeyi gerçekleştirmeleri, yüksek katma değerli ve AB Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun olarak yeşil üretimle daha rekabetçi bir yapıya bürünmeleri elzemdir. Bu zorlu dönemde özverili çalışmaları ile bu başarıda imzası olan tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Mehmet Yalçın da Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için gayretle çalışan tüm sanayici ve ihracatçıları tebrik etti.
Son Dakika › Ekonomi › Kayseri'de Şubat Ayı İhracat Rakamları Değerlendirildi - Son Dakika
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından düzenlenen 'Turuncu Konuşalım' etkinliği kapsamında Bursa'da 'Endüstriyel Tasarım ve Yaratıcı Etki' başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde, Bursa'nın tasarım vizyonu ve liderliği desteklenirken, yaratıcı fikirlerin gelişeceği ortamların önemi vurgulandı. Ayrıca, endüstriyel tasarımın sektörel sorunları, destekler ve yol haritası da ele alındı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllardır özlemi çekilen doğal gaz çalışmaları sona erdi. İlk gazın açılışı yapıldı ve törene yüzlerce kişi katıldı. Posof'a bağlanan doğal gazın açılışı meşalelerle gösterildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) tarafından yürütülen "Mardin İçmesuyu Projesi" çalışması sürüyor. Kasımiye-1 ve Kasımiye-2 su depo çalışmalarında incelemelerde bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Tuncay Akkoyun, projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 30'u geçtiğini belirtti. Projenin tamamlanmasıyla Mardin'in günlük insani kullanım su ihtiyacı karşılanacak.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Balıkesir'de ocak ayında ihracat yüzde 14 azalarak 73 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 55 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında ise genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 14, ithalat yüzde 26,5 oranında azaldı. Ocak-Şubat döneminde ise ihracat yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 16 azaldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilhisar ilçesinde yeni yerleşim yerleri için 6 milyon 850 bin lira maliyet ile içme suyu yatırımının devam ettiğini açıkladı. Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının şehrin geleceğini sağlıklı bir şekilde taşımak için hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler sonrasıyla ilgili ekonomik anlamda çok sayıda iddia ortaya atılırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Sigaraya 1-10 Nisan tarihleri arasında 10 TL'lik dev bir zam geleceği iddia edildi.
Adana'nın 9 ilçesinde yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi' kapsamında, 64 üreticiye 2 bin 200 dekar tarım arazisi için 22 ton hibe destekli soya tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, dağıtım programında yaptığı konuşmada, Adana'daki üreticinin üreterek 85 milyonu doyurma gibi bir sorumluluğu olduğunu vurguladı ve desteklerin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?