Kayseri'de Şubat Ayı İhracat Rakamları Değerlendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Şubat Ayı İhracat Rakamları Değerlendirildi

Kayseri\'de Şubat Ayı İhracat Rakamları Değerlendirildi

Kayseri Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi başkanları, şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Şubat ayında ihracatlar bir önceki yıla göre yüzde 17,7 artarak 314 milyon 61 bin dolar olarak gerçekleşti. Mobilya en çok ihracat yapılan sektör olurken, Irak en çok ihracat yapılan ülke oldu. Kayseri'nin ihracat başarısının sürdürülebilir olması için destek gerektiği vurgulandı.

29.03.2024 14:47
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Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, şubat ayında ihracatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 oranında artarak 314 milyon 61 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bir önceki aya göre baktıklarında ise yüzde 9,22 artış olduğuna dikkati çeken Büyüksimitci, son 12 aylık ihracatlarının ise 3 milyar 680 milyon 569 bin dolar olduğunu kaydetti.

Şubat ayında en çok ihracat yapılan sektörler ve ülkelere de değinen Büyüksimitci, "Mobilya, ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından kablo ve elektrikli ev aletleri geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında Irak, daha sonra Almanya ve ABD var." ifadesini kullandı.

Ömer Gülsoy ise Kayseri'nin ihracat başarısının sürdürülebilir olması için desteğe ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Bu şekilde ekonominin ihtiyacı olan döviz geliri ve enflasyonla mücadelede iş dünyasının daha etkin rol alacağına dikkati çeken Gülsoy, "Önümüzdeki süreçte firmalarımızın ileri teknolojiye adapte olmaları, dijitalleşmeyi gerçekleştirmeleri, yüksek katma değerli ve AB Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun olarak yeşil üretimle daha rekabetçi bir yapıya bürünmeleri elzemdir. Bu zorlu dönemde özverili çalışmaları ile bu başarıda imzası olan tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalçın da Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için gayretle çalışan tüm sanayici ve ihracatçıları tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Şubat Ayı İhracat Rakamları Değerlendirildi - Son Dakika

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