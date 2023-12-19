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Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL - Son Dakika
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Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL

Özellikle hamile kadınların tercih ettiği yaz meyveleri erik ve kirazın kilogram fiyatı, 3 bin ile 3 bin 200 TL arasında değişirken, 3 adet erik ise 160 TL'den satılıyor. Kış aylarında yurt dışından getirilen mevsim dışı meyveler, şimdilerde çeyrek altın fiyatı ile yarışıyor.

19.12.2023 - 14:42,  Güncelleme: 15:25
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Hava sıcaklığın gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de, yaz mevsimi meyvelerinden erik ve kiraz, talep üzerine tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle hamile kadınlar ile yaşlıların tercih ettiği mevsim dışı meyvelerin kilogram fiyatı, 3 bin ile 3 bin 200 TL arasında değişiyor. Yurt dışındaki seralarda yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz ve şeftali gibi yaz meyveleri, genellikle hamile kadınlar tarafından alınıyor. Erik ve kirazın bu dönemdeki fiyatı ise çeyrek altın ile yarışıyor.

5 yıldır manav işleten Ekrem Kanarya (32), "Aşerenler için meyve temini yapıyoruz. Mevsim dışı meyveler için hamile eşleri, günün her saati arıyor. Aşeren kadınlar, genellikle kayısı, kiraz, erik, çilek gibi kış mevsiminde bulamadıkları birçok ürünü buradan alabiliyor. İşletmemiz kapalı olsa dahi kadınlar aşerdiği için akşam işletmemizi açıp, ürünlerin teminini sağlıyoruz" dedi.

Eriğin fiyatı altınla yarışıyor! 3 tanesi 160, 1 kilosu 3.200 TL

"3 ADET ERİK 160 TL"

Yaz meyvelerinin bugünler de 3 bin 200 lira civarında olan çeyrek altınla yarıştığını söyleyen Kanarya, "3 adet erik 160, kilogram fiyatı da 3 bin 200 TL. Kirazın 6 adedi 195, kilogram fiyatı da 3 bin TL. Türkiye genelinde bu ürünlerin temin edilmesi zor oluyor. Bu yüzden de biz de yurt dışından temin ediyoruz. Yurt dışından gelen ürünler de normal döneminden gelenlere göre daha pahalı oluyor. Fiyat pahalılığı nedeniyle almayanlar ya da vazgeçenler de oluyor. Ama aşerenler için bu meyveleri temin etmek gerekiyor. Genellikle talepler, akşam iş yerimizi kapattıktan sonra oluyor. Gerektiği durumlarda iş yerimizi açarak, aşeren kadınların ihtiyacını karşılıyoruz. Tüm ürünlerde yaşanan artış, kış aylarında zor bulunan yaz meyvelerinde de artışa neden oldu. O yüzden fiyatlar, normal ürünlere göre farklı oluyor" diye konuştu.

Eriğin fiyatı altınla yarışıyor! 3 tanesi 160, 1 kilosu 3.200 TL

"EN MANTIKLI YATIRIM"

Müşterilerden Fatih Abaylı ise "Erik maalesef çok pahalı. Allah, eşi aşerenlere yardım etsin. Şu an sanırım eriğe yapılan yatırım, en mantıklı yatırım olur. Fiyatı altın ile yarışıyor" dedi.

Eriğin fiyatı altınla yarışıyor! 3 tanesi 160, 1 kilosu 3.200 TL
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • İSMAİL KILINÇ: Yiyen düşünsün ne diyim.ülkenin çivisi çıkmış 160 tl miş.af edersin biryerlerine Yanıtla 0 0
  • günahkar kisi5: Bİ BİTMEDİNİZ.. Yanıtla 0 0
  • Bulent Cebeci: Aşermesin Yanıtla 0 0

Kayseri, Kiraz, DHA, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL - Son Dakika
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