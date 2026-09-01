Kayseri\'deki tarım panelinde gübre kanunu çağrısı: Sahte gübreye hapis cezası yok

Kayseri'de "Küresel Çatışmaların Tarıma Etkisi: Enerji, Gübre ve Tedarik Zinciri Perspektifi" konulu panel gerçekleştirildi.

Kayseri Şeker tarafından fabrikanın bahçesinde düzenlenen "Panfest 2026 Tarım ve Sürdürülebilir Buluşması" kapsamındaki panele, Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Gökhan Uzunoğlu, Anadolu Ajansı Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yılmaz katıldı.

Moderatörlüğünü Taner Öztürk'ün yaptığı panelde, gübre sektöründeki sorunlar ele alındı.

Burada konuşan GÜİD Başkanı Uzunoğlu, merdiven altı diye tabir edilen gübre üretiminin önlenmesinin tek yolunun gübre kanununun çıkarılmasından geçtiğini, sahte gübre yapmanın kanunda hapis cezasının olmadığını, bunun için gübre kanununun çıkması gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı Çalkaya da küresel bir olayın tarım sektörüne, gıda sektörüne ve gıda arz güvenliğine nasıl olumsuz etki ettiğinin pandemi döneminde görüldüğünü belirtti.

Pandeminin ardından bu konuda devletler eliyle çeşitli tedbirlerin alındığını dile getiren Çalkaya, Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın tarım sektörüne etkisini değerlendirdi.

ERÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yılmaz ise Türkiye'nin ham madde üreticisi olmadığını, yarı mamulü alarak işlediğini anlattı.

Gübre tedariğindeki sıkıntılara dikkati çeken Yılmaz, "Üreten ülkeler önce kendi ülkesinin ihtiyacını stokluyor. Şu an Rusya çok ciddi gübre stoğu yapıyor çünkü önünü göremiyor. İran da aynı şekilde. O yüzden bizim çok acilen bütün sektörlere hitap eden kimyasal üreten firmalara, tesislere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Panelin ardından katılımcılara plaket takdim edildi.