Kayseri Develi'de kadın girişimci 30 bin lira hibeyle ayda 10 ton mantar üretiyor. - Son Dakika
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Kayseri Develi'de kadın girişimci 30 bin lira hibeyle ayda 10 ton mantar üretiyor.

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Kayseri Develi\'de kadın girişimci 30 bin lira hibeyle ayda 10 ton mantar üretiyor.
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Kayseri Develi\'de kadın girişimci 30 bin lira hibeyle ayda 10 ton mantar üretiyor.
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Kayseri Develi'de yaşayan kadın girişimci, 9 yıl önce 30 bin lira hibe alarak başladığı mantar işinde 2023'te istiridye türüne geçti ve ayda 10 ton kapasiteye ulaştı. Kayseri ve farklı illere ürün gönderen girişimci, bu işi iş yapmak isteyen kadınlara öneriyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Elif Turgut, 9 yıl önce devletten aldığı 30 bin lira hibeyle başladığı mantar yetiştiriciliğinde ayda 10 ton üretim kapasitesine ulaştı.

İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Taşçı Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki Turgut, muhasebeci olarak çalıştığı iş yerinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 2017 yılında kendi işini yapmaya karar verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yaptığı başvuru sonucu "genç girişimci" olarak kültür mantarı yetiştiriciliği için 30 bin lira hibe alan Turgut, zaman ve fazla emek isteyen kültür mantarı yetiştiriciliğini sonradan işçi bulamadığı için bırakmak zorunda kaldı.

Turgut, 2023 yılında istiridye mantarı üretimine yönelerek ayda 10 ton kapasiteye ulaştı.

"Müşterilerim mantarlarımın kalitesini çok beğeniyor"

Elif Turgut, AA muhabirine, farklı yüksekokulların Sosyal Güvenlik ile Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümlerinden mezun olduğunu, mantar üretimi için Tarım Teknolojisi Bölümü'nü bitirdiğini ve ardından halk eğitimi merkezinden yetiştiricilik belgesi aldığını söyledi.

Yaklaşık 9 yıl önce başladığı mantar üretimini 200 metrekarelik kapalı alanda başarıyla sürdürdüğünü belirten Turgut, "Kırsal bölgede olduğum için çalıştıracak işçi veya yardımcı bulamıyordum. Çok fazla işçilik istemediği için istiridye mantarını tercih ettim. Aylık 5 ila 10 ton arasında üretim sağlıyorum. Kayseri merkezine ve farklı illere de gönderim yapıyoruz. Geçen yıl Gümüşhane, Kırşehir, Aksaray, Ankara ve Nevşehir'e gönderdim. İstiridye mantarını özellikle oteller tercih ediyor. Çok sevilen bir lezzet." diye konuştu.

Turgut, mantar üretiminde bu kadar ilerleyebileceğini düşünmediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Müşterilerim mantarlarımın kalitesini çok beğeniyor. Toptan ve perakende fiyatları biraz değişiklik gösteriyor ama ortalama Kayseri civarında 170-180 lira olarak belirlendi. Fiyatlar, mantarın kalitesine ve sınıfına bağlı değişiklik gösterebiliyor. Klima, havalandırma, ayrıca karbondioksit ve nem ölçen cihazlar kullanıyoruz. Otomasyon sistemi kullananlar da var. Ben de inşallah ilerleyen vakitlerde bu sisteme geçmek istiyorum."

Yapay Zeka Destekli Kodlama Ön Lisans Programı'nda öğrenim görmeye devam eden Turgut, mantar üretimini özellikle iş yapmak isteyen kadınlara tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
NevşehirKayseriEkonomiAnkaraDeveliKadınSon Dakika

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