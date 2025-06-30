Kayseri İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi

Kayseri İhracatı Mayıs\'ta Artış Gösterdi
30.06.2025 13:58
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KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Mayıs'ta 345 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini açıkladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs Ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Mayıs ayında 345 Milyon 286 bin dolar ihracat, 160 milyon 101 Bin dolar ithalat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy, "Dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden ve bu rakamlara ulaşılmasındaki büyük özverilerinden dolayı sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Kayseri olarak 149 ülkeye Mayıs ayında 345 milyon 286 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,14 azalış, bir önceki aya kıyasla yüzde 13,32 oranında artış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 160 milyon 101 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 10,46 azalış, bir önceki aya oranla yüzde 3,50 artış gerçekleşmiştir. Yılın beş ayında toplam ihracatımızı 1 milyon 581 bin dolar ile kapattık. Geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 1,53 oranında artış yaşandı" diye konuştu.

Kayseri'den ihracat gerçekleştirilen ülkeler hakkında da bilgiler veren Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Fas, Romanya, İtalya, Ürdün, Fransa, Polonya'dır" ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Çelik, Makine ve Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi.

"Zorlukların üstesinden gelmek, ihracatımızı artırmak ve istihdamımızı sürdürebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diyen Gülsoy, şunları dile getirdi:

"Yakın pazarlardaki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, ihracatçılarımız için önemli riskler barındırıyor. İhracatımızın artması ve sürdürülebilirliği için özellikle emek yoğun sektörlere yönelik destek ve maliyetleri azaltacak adımlara ihtiyaç duyuyoruz. İç piyasada artan maliyetler sektörlerimizin dış pazarda yaşadığı güç kayıplarına sebep olmakta ve ilerleyen süreçte istihdama da olumsuz yansımaları ihtimal olarak görünmektedir. Tedbirleri önceden alırsak dış pazarda da büyük kayıplar yaşamadan bu süreci atlatabiliriz. Kamu, özel sektör ve finans sektörünün bu kritik dönemde birlikte ve daha entegre olmasını önemli buluyoruz. Mevcut pazarlardaki konumumuzu korurken yeni ve alternatif pazarlara açılmak artık bir tercih değil, bir zorunluluk halini aldı. Şartlar ne olursa olsun, Kayseri azim ve kararlılıkla üretim, ihracat ve istihdamını sürdürmeye devam edecektir. Biz ülkemizin gücüne inanıyoruz ve tüm dünya ekonomilerinde zorlukların yaşandığı bu dönemin üstesinden de birlikte geleceğiz. Kayseri Ticaret Odası olarak ta üyelerimizin bu süreci en iyi şekilde yönetebilmeleri için katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Gülsoy, kayseri, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi - Son Dakika

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