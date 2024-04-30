Kayseri Mart Ayında 323 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Ekonomi

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, "Mart ayında 323 milyon 447 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu başarının asıl sahibi ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat yapan üyelerimizin en önemli yol arkadaşı, destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayseri, Mart ayında gerçekleştirdiği 323 milyon 447 bin dolarlık ihracatla birlikte yılın ilk çeyreğini 924 milyon 852 bin dolarlık ihracatla kapattı. TÜİK verilerine göre 2024 yılı Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Mart ayı ihracat rakamlarına göre 323 milyon 447 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,37 azalış bir önceki aya kıyasla yüzde 3,06 oranında artış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 120 milyon 789 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 21,32 azalış gerçekleşmiştir. İlk 3 ay toplam ihracatımız 924 milyon 852 bin dolardır. Geçen yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 4,16 oranında artış yaşandı." diye konuştu. Kayseri'den 159 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy; "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Fas, Romanya ve Polonya'dır." ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy; "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Çelik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Makine ve Aksamları gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi.

Açıklamasında 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte ana gündem maddesinin ekonomi ve ihracat olması gerektiğini belirten Gülsoy; "Genel ve yerel seçimlerle uzun soluklu bir seçim atmosferi yaşadık. Bu süreçte de ülkemizin ana gündem maddesi seçimler oldu. Önümüzde 4 yıl gibi bir seçimsiz sürece girdik. Bunu ülkemiz adına önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Şimdi çalışma zamanı. Ana odak noktamız ekonomi olmalı, ihracat olmalı. İhracatımızı nasıl artırır, iş insanlarımızın önündeki engelleri nasıl kaldırır, ülke ekonomisine soluk aldıracak, üyelerimizin derdine derman olacak çalışmaları nasıl yaparız bunları düşünme zamanı" dedi.

"Fiyat istikrarını sağlamak durumundayız"

Ekonomik programdan taviz vermeden yüksek enflasyonun önüne geçmek ve bir an önce fiyat istikrarını sağlamak durumunda olduğumuzun altını çizen Gülsoy, şöyle devam etti;

"Bunları başardığımızda güven ve yatırım ortamının tesis edilmesiyle oluşacak yeni bir motivasyonla piyasalarda olumlu bir hava esecektir. Üretim ve ihracat ülkemiz kalkınmasının ve büyümesinin temel unsurlarıdır. Bugünkü sorunların çözümü de daha fazla üretim ve daha fazla ihracat ile mümkündür. Bu yönüyle atılacak yeni adımlar ve yapılacak reformlarla üretimden ihracata her alanda katma değeri artırabiliriz. Ülke olarak en büyük sorunlarımızdan olan cari açığı azaltmak ve buna bağlı olarak döviz girdisini artırmak için ihracatımızı büyütmek ve bunun için de teknoloji, yeşil dönüşüm, markalaşma gibi etkenlerle ihracatımızı daha nitelikli hale getirmek zorundayız. Bu zorlu dönemde özverili çalışmaları ile bu başarıda imzası olan tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." - KAYSERİ