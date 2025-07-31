Kayseri'nin İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'nin İhracatı Artış Gösterdi

Kayseri\'nin İhracatı Artış Gösterdi
31.07.2025 14:38
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KTO Başkanı Gülsoy, Haziran ayında ihracatın 279 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran Ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Haziran ayında 279 milyon 389 bin dolar ihracat, 138 milyon 949 Bin dolar ithalat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy; "Dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden ve bu rakamlara ulaşılmasındaki büyük özverilerinden dolayı tüm firmalarımıza, çalışanlarına ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Kayseri olarak Haziran ayında 145 ülkeye 279 milyon 389 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,66 artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 19,36 oranında azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 138 milyon 949 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15,31 artış, bir önceki aya oranla yüzde 13,04 azalış gerçekleşmiştir. Yılın ilk yarısını toplam 1 milyar 861 milyon 665 bin dolar ihracat ile kapattık. Geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 2,47 oranında artış yaşandı. Yılın ilk yarısında toplam ithalatımız ise 886 milyon 553 bin dolar olmuştur. Geçen yıla ilk yarısına oranla yüzde 19,85 oranında artış yaşanmıştır" diye konuştu. Kayseri'den ihracat gerçekleştirilen ülkeler hakkında da bilgiler veren Gülsoy; "İhracat pazarlarımız; Almanya, Irak, Avusturya, ABD, Polonya, Romanya, Belçika, İtalya, Fas, Fransa'dır" ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy; "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; elektrik ve elektronik, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi madde ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürenleri, gibi sektörlerde artış yaşanırken mobilya kağıt ve orman ürünleri, tekstil ve ham maddeleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi. Üreticilere ve ihracatçılara direnç kazandıracak hamlelere ihtiyaç olduğunu belirten Gülsoy, şunları dile getirdi;

"İş dünyamız üretim ve ihracat için ciddi anlamda çabalıyor. Devletimiz ve iş dünyamız Avrupa Yeşil mutabakatına ilk ve en motive şekilde hazırlanan ülkelerin başında geliyor. Bu da ülkemizin ihracattaki çabasını ortaya koyuyor. Bu sebeple ihracatımızın artması ve sürdürülebilirliği için kur desteklerinin yükseltilmesi, özellikle emek yoğun sektörlere yönelik destek ve maliyetleri azaltacak adımlara, çarkları döndürecek can suyuna ihtiyaç duyuyoruz. Girdi maliyetleri ve kaynak sorunu daralan dış pazarla birlikte zorlanmanın ötesine geçti. Bu darboğazda ayakta kalmak ve düzlüğe çıkmak için finansman maliyetlerinin düşmesi ve destek mekanizmalarının etkin bir şekilde kaynak sağlaması gerekiyor. Elbet düzlüğe çıkacağız ama kalıcı yaralar almadan bugünleri atlatmamız gerekiyor. Tedbirleri önceden alırsak dış pazarda da büyük kayıplar yaşamadan bu süreci atlatabiliriz. Dolayısıyla bu şartlarda, üretim ve ihracat gücümüzü korumak ve artırmak için daha fazla stratejiye, daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Biz ülkemizin gücüne inanıyoruz ve tüm dünya ekonomilerinde zorlukların yaşandığı bu dönemin üstesinden de birlikte geleceğiz. Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimizin bu süreci en iyi şekilde yönetebilmeleri için katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Tüm zorlu şartlara rağmen üreten, rekabet eden ve Türk ürünlerinin dünyada var olması için çabalayan tüm firmalarımıza ve de emekçi çalışanlarına teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Gülsoy, Ekonomi, İhracat, kayseri, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika

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