Kayseri'nin İhracatı Mayıs'ta Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'nin İhracatı Mayıs'ta Arttı

Kayseri\'nin İhracatı Mayıs\'ta Arttı
30.06.2025 11:19
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Kayseri'nin Mayıs 2025 ihracatı %13,3 artışla 345 milyon dolar oldu, ithalat da yükseldi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kamuoyu ile paylaştığı, 2025 yılı Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Başkan Yalçın; "Kayseri'nin 2025 yılı Mayıs ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 13,3 oranında artarak, 345 milyon 287 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı ilk 5 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 581 milyon 110 bin dolar seviyesindedir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin açıklandığını belirten Başkan Yalçın; "Türkiye'nin ihracatı 2025 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 24 milyar 817 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 2,7 artarak 31 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 110 milyar 904 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 5,8 artarak 152 milyar 160 milyon dolar olmuştur" diye konuştu. Kayseri'nin Mayıs ayı ihracat rakamına ilişkin detaylara değinen Yalçın; "Kayseri'nin 2025 yılı Mayıs ayında yapmış olduğu ihracat, 345 milyon 287 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam, Nisan ayında 304 milyon dolar olarak gerçekleşmişti" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin 2025 yılı Mayıs ayı ithalat rakamının 160 milyon 101 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini vurgulayan Yalçın; "Kayseri'nin Mayıs ayı ithalat rakamı, Nisan 2025 ithalat rakamına oranla yüzde 3,5 oranında artış göstermiştir. Şehrimizin ilk 5 aylık ithalatı ise 747 milyon 925 bin dolar olmuştur" şeklinde konuştu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü;

"Dünya genelinde yaşanan istikrarsızlık ve savaş ortamı son yaşanan İsrail'in İran'a saldırısı ile bölgemizde huzur ve güvenliği tehdit eden bir gelişme olmuştur. Halen Gazze'de yaşanan soykırım, bu istikrarsızlığın içinde yer aldığımız bölgede güvenin bir an önce tesis edilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Yaşanan tüm istikrarsızlıklar Türkiye ekonomisi üzerine bir maliyet yükü oluşturmaktadır. Her ne kadar kısa süreli de olsa, İsrail-İran arasında yaşanan savaş enerji fiyatlarında üreticilerimiz ve ihracatçılarımız açısından baskı oluşturmuştur. Bozulan tedarik zincirinin henüz rayına oturmamış olması, maliyetlerdeki sürekli artış baskısı ve yatırıma yönelik durgunluk ekonomide daralma sinyallerine yol açmaktadır. Sanayicilerimiz, üretim yapmak için gerekli mali kaynağa ulaşmakta bir hayli zorlanır hale gelmiştir. Kredi faizlerindeki artış, finansal kaynak arayışındaki sanayicilerimizi açmaza sürüklemektedir. Düşük maliyetli ve zamana yayılmış kredi imkanları için sanayicilerimize yönelik ivedilikle kolaylaştırıcı adımlar atılmalıdır. Devlet destekli finansman kaynaklarına erişim noktasında, gerek Eximbank gerekse Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle yeni kredi destekleri acilen sunulmalıdır. Küresel rekabetteki üretim gücümüzü ve buna bağlı istihdam sayımızı korumamıza yardımcı olacak tedbirlerin alınmasını bekliyoruz."

Başkan Yalçın, Türkiye'ye ekonomik büyümesine katkı sağlayan tüm sanayicilere ve ihracatçılara teşekkür ederek sözlerine son verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin İhracatı Mayıs'ta Arttı - Son Dakika

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