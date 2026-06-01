Kayseri OSB Başkanı: 2026 İlk Çeyrek Büyümesi Sevindirici - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri OSB Başkanı: 2026 İlk Çeyrek Büyümesi Sevindirici

Kayseri OSB Başkanı: 2026 İlk Çeyrek Büyümesi Sevindirici
01.06.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK verilerine göre 2026 ilk çeyrek GSYH büyümesinin %2,5 olduğunu, küresel risklere rağmen 23 çeyrektir büyüme sağlandığını, sanayicilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamını değerlendirdi.

Başkan Yalçın; "Türkiye ekonomisinin 2026 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) birinci çeyrek büyüme rakamı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,5 artış gösterdi. Küresel ekonomik gelişmeler ve bölgesel risklere rağmen Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiği büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin, 2026 yılına yansımasını beklemekteyiz" dedi. ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan savaşın dünya ekonomisi üzerindeki etkilerinin sürdürdüğüne değinen Başkan Yalçın; "Enerjide yaşanan maliyet artışları ve tüm dünyadaki korumacı anlayışlar, üretimde ve ihracat kapasitesinde düşüşlere yol açmaktadır. Değişen ve farklı merkezlerde odaklanmaya başlayan küresel ekonomik yapı karşısında, Türkiye'nin rekabet gücünü koruyabilmesi ve ihracattaki yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilmesi için sanayicilerimizin desteklenmesi önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. Yalçın; "Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle enerji fiyatlarındaki öngörülemez durum ve talepte oluşan yavaşlama sanayicilerimizin üzerinde oluşan baskının sürmesine neden olmaktadır. Üretim maliyetlerindeki artışlar, işçilik yükleri ve finansmana erişimdeki zorluklar sanayicilerimizi etkilemektedir. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimimizin attıkları adımları olumlu buluyoruz. Sanayicilerimizin, sıkıntılara can suyu olacak yeni adımları ivedilikle beklediklerini de vurgulamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Mehmet Yalçın değerlendirmesinde, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 9,5, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,0 artış gösterdiğini, sanayi sektörünün ise yüzde 0,8 azaldığını kaydetti.

Yalçın, 2026 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 389 milyar 598 milyon olduğunu da aktardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Mehmet Yalçın, Ekonomi, Kayseri, Enerji, Finans, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri OSB Başkanı: 2026 İlk Çeyrek Büyümesi Sevindirici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

13:59
Grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, CHP jet başvuru yaptı
Grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, CHP jet başvuru yaptı
13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:06:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri OSB Başkanı: 2026 İlk Çeyrek Büyümesi Sevindirici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.