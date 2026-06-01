Kayseri OSB Başkanı: 2026 İlk Çeyrek Büyümesi Sevindirici

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamını değerlendirdi.

Başkan Yalçın; "Türkiye ekonomisinin 2026 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) birinci çeyrek büyüme rakamı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,5 artış gösterdi. Küresel ekonomik gelişmeler ve bölgesel risklere rağmen Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiği büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin, 2026 yılına yansımasını beklemekteyiz" dedi. ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan savaşın dünya ekonomisi üzerindeki etkilerinin sürdürdüğüne değinen Başkan Yalçın; "Enerjide yaşanan maliyet artışları ve tüm dünyadaki korumacı anlayışlar, üretimde ve ihracat kapasitesinde düşüşlere yol açmaktadır. Değişen ve farklı merkezlerde odaklanmaya başlayan küresel ekonomik yapı karşısında, Türkiye'nin rekabet gücünü koruyabilmesi ve ihracattaki yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilmesi için sanayicilerimizin desteklenmesi önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. Yalçın; "Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle enerji fiyatlarındaki öngörülemez durum ve talepte oluşan yavaşlama sanayicilerimizin üzerinde oluşan baskının sürmesine neden olmaktadır. Üretim maliyetlerindeki artışlar, işçilik yükleri ve finansmana erişimdeki zorluklar sanayicilerimizi etkilemektedir. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimimizin attıkları adımları olumlu buluyoruz. Sanayicilerimizin, sıkıntılara can suyu olacak yeni adımları ivedilikle beklediklerini de vurgulamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Mehmet Yalçın değerlendirmesinde, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 9,5, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,0 artış gösterdiğini, sanayi sektörünün ise yüzde 0,8 azaldığını kaydetti.

Yalçın, 2026 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 389 milyar 598 milyon olduğunu da aktardı. - KAYSERİ