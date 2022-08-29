Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı

29.08.2022 11:59
Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentte yapılan ihracatın ilk 7 ayda yüzde 17,58 oranında artmasına ilişkin olarak, "Kayıplarımızı yeni pazarlar kazanarak ve katma değerli ihracatla telafi etmeye çalışacağız" dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentte yapılan ihracatın ilk 7 ayda yüzde 17,58 oranında artmasına ilişkin olarak, "Kayıplarımızı yeni pazarlar kazanarak ve katma değerli ihracatla telafi etmeye çalışacağız" dedi.

TÜİK 2022 yılı temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: "Temmuz ayı ihracatımız, bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 8,38 oranında artarak, 280 milyon 139 bin dolar olarak gerçekleşti. İlk 7 aylık ihracatımız ise geçen yıla göre yüzde 17,58 oranında artarak, 2 milyar 283 milyon dolara ulaştı. İhracatımızda bir önceki aya göre, dünya ekonomilerinde yaşanan durgunluktan kaynaklı bir miktar düşüş olsa da, kayıplarımızı yeni pazarlar kazanarak ve katma değerli ihracatla telafi etmeye çalışacağız" dedi.

2022 yılı temmuz ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, kablo ve elektrikli ev aletleri geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, ABD ve Irak'ın ilk üç sırayı aldığını söyledi. İhracat pazarlarında yaşanan daralmalara dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Ülke olarak her ne kadar ihracat, üretim ve istihdamda, salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkmış olsak da, tüm dünyada yaşanan resesyon endişesi, temel ihracat pazarlarında bozulma işaretlerini beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra Euro/Dolar paritesindeki gerileme yine dış ticaret dengesini olumsuz etkileyecek gibi duruyor. Ancak biz sanayiciler olarak her şeye rağmen ihracat yapmaya devam edecek, yılsonu hedefimize ulaşmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle son dönemde yapılan yatırımlarla kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
2022'nin ilk 7 ayında dış ticaret açığı 62 milyar 177 milyar dolara çıktı 2022'nin ilk 7 ayında dış ticaret açığı 62 milyar 177 milyar dolara çıktı Sakarya'da üretilen 'taşınabilir ev'ler 8 ülkeye gönderiliyor Sakarya'da üretilen 'taşınabilir ev'ler 8 ülkeye gönderiliyor
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kayseri Sanayi Odası, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:40:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement