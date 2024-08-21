Kazakistanlı enerji uzmanları ve gazeteciler Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kazakistanlı enerji uzmanları ve gazeteciler Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti

Kazakistanlı enerji uzmanları ve gazeteciler Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti

Kazakistanlı enerji uzmanları ve gazeteciler, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasını ziyaret etti. Heyet, santralin birinci ünitesinin reaktör bölümünü, eğitim merkezini ve diğer alanları inceledi. Ziyaretçiler, projenin sosyal sorumluluğunu ve Türk sanayisine katkılarını takdir ettiklerini belirtti.

21.08.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistanlı enerji uzmanları ve gazetecilerden oluşan heyet, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasına ziyarette bulundu.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, Gülnar ilçesindeki sahayı ziyaret eden heyete, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh ve diğer yöneticiler eşlik etti.

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin reaktör bölümünü gezen Kazak enerji uzmanları ve gazeteciler, daha sonra üçüncü ünitede kurulmaya hazırlanan reaktör kabı, Doğu Kargo Terminali ve büyük boyutlu ekipman deposunu inceledi.

Türkiye'de ilk kez nükleer güç santrali işletme personeli yetiştiren eğitim merkezine de ziyarette bulunan katılımcılar, nükleer sanayi için uzman yetiştirme programından mezun olan Türk mühendislerle görüştü.

Kazakistanlı heyet, gezdikleri alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS sahasında zaman zaman çeşitli ülkelerden heyetleri ağırlamalarının önemli olduğunu belirtti.

Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Danışmanı Shyngys Ilyasov da 3 günlük ziyaretlerini değerlendirerek, "Projenin yüksek sosyal sorumluluğunu gösteren ve çalışanlar için hazırlanan koşullar bizi etkiledi. Ayrıca, projenin hem bölgedeki ticaret ve altyapının gelişimindeki etkilerine hem de Türk sanayisine katkılarına yönelik detaylı bilgiler aldık." ifadelerini kullandı.

Heyetteki gazetecilerden Akmaral Batalova da şunları kaydetti:

"Akkuyu NGS inşaat sahasının devasa büyüklüğü etkileyici. Bu projede 34 bin kişilik büyük bir ekip istihdam ediliyor ve bu ekip birbirleriyle ve yerel halkla iyi bir işbirliği içinde. Bu yüksek nitelikli uzmanlar gelip ülkemizde de NGS inşa etmeye hazırlar. Bence Akkuyu, barışçıl amaçlarla temiz, güvenli ve uygun fiyatlı nükleer enerjiden yararlanarak bir ülkenin enerji egemenliğini nasıl güçlendirebileceğinin mükemmel bir örneği."??

Kaynak: AA

Kazakistan, Ekonomi, Akkuyu, mersin, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kazakistanlı enerji uzmanları ve gazeteciler Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:32:01. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistanlı enerji uzmanları ve gazeteciler Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement