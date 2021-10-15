Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var

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6 bin lira maaş veriyorlar ama kimse başvurmuyor! Siparişler mecburen iptal ediliyor

Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde, Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen kestaneler Söğütalan, Kızılelma ve Zeybekçayır gibi köylerde yaşayan köylülere ek gelir kapısı oluyor. Her sene ekim ayının ilk haftasında olgunlaşan kestaneler ağaçlardan dökülüyor.

KARI KOCA GÜNDE 25 KİLO KESTANE TOPLUYORLAR

Ağaçtan dökülen kestaneleri toplayabilmek için sabah erken saatlerde kalktıklarını belirten Söğütalan köyünde yaşayan Sabri Esen, "Kazdağları'ndan toplamış olduğumuz kestaneyi toptan 10 lira fiyattan satıyoruz. Ailemize bir gelir bütçesi olması için uğraşıyoruz. Eşimle birlikte günde 20-25 kilogram kestane topluyoruz" dedi.