KCS, Automechanika Dubai'de Türkiye'yi Temsil Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

KCS, Automechanika Dubai'de Türkiye'yi Temsil Ediyor

KCS, Automechanika Dubai\'de Türkiye\'yi Temsil Ediyor

KCS Dış Ticaret, Automechanika Dubai fuarında yenilikçi ürünleriyle dikkat çekiyor.

10.12.2024 15:14
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Koçaslanlar Holding bünyesindeki KCS Dış Ticaret, Automechanika Dubai fuarında yerini aldı. Otomotiv sektöründeki yenilikçi ürün portföyüyle dikkat çeken KCS, fuarda Türkiye'yi gururla temsil ediyor.

Orijinal ve muadil yedek parça ürünleriyle geniş bir müşteri ağına hizmet veren KCS, özellikle PAKCS markasıyla global pazarda sağlam bir yer edinmiş durumda olduğunu belirten KCS Genel Müdürü Murat Turhan, Automechanika Dubai fuarına katılım motivasyonlarını, ürün portföylerinin gücünü ve uluslararası pazarlardaki hedeflerini paylaştı. Turhan, "Automechanika Dubai, otomotiv sektöründe dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri. Bu fuar, global pazardaki oyuncularla bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirebilmek adına bizim için çok değerli bir platform. KCS olarak, geniş ürün portföyümüzü yeni pazarlara tanıtmayı, mevcut iş ortaklıklarımızı güçlendirmeyi ve yeni distribütörler edinmeyi hedefliyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Körfez bölgesi, stratejik olarak önemli bir pazar ve bu fuar, bu bölgede daha fazla görünürlük kazanmak için ideal bir fırsat sunuyor" dedi.

KCS olarak, ağır vasıta, treyler, hafif ticari araçlar ve binek otomobiller için geliştirdiğimiz yedek parça çözümleriyle sektörde önemli bir yere sahip olduklarını belirten Turhan, "Automechanika Dubai'de, özellikle PAKCS markamızın öne çıkan ürünlerini sergileyeceğiz. Bunlar arasında fren sistemleri, süspansiyon ekipmanları ve muhtelif PAKCS marka yedek parçaları gibi yoğun talep gören ürün gruplarımız var. Ayrıca ürünlerimizin hem kalite hem de fiyat açısından nasıl rekabetçi bir avantaj sunduğunu ziyaretçilerimize göstermek istiyoruz. Koçaslanlar Holding, Türkiye'nin lider otomotiv gruplarından biri olarak global pazarlarda güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. KCS, bu vizyonun bir yansıması ve önemli bir temsilcisi. Holdingimizin sağladığı destek, bizim uluslararası alandaki etkinliğimizi artırıyor. Özellikle üretim süreçlerinde sahip olduğumuz altyapı, lojistik gücümüz ve pazarlama ağımız, global pazarlarda hızlı hareket etmemizi sağlıyor. Dubai fuarı hem PAKCS markamızın hem de KCS ve holding şirketlerimizin Orta Doğu ve Afrika'daki büyüme hedefleri için önemli bir adım olacak" diye konuştu.

Avrupa, Afrika ve Asya pazarlarında KCS'nin güçlü bir varlığı olduğunu ifade eden Turhan, "Her bölgenin kendine özgü dinamikleri ve talepleri var. Avrupa'da kalite ve yenilikçilik ön planda, Afrika'da 'uygun maliyetli ve dayanıklı' ürünlere olan ihtiyaç artıyor. Asya'da ise lojistik ağın çok büyük önemi var. Dubai fuarı, bu farklı bölgelerdeki stratejilerimizi daha da güçlendirecek iş birlikleri kurmamız için bir köprü görevi görüyor. Özellikle Körfez ülkelerinde PAKCS markamızı daha geniş bir müşteri kitlesine tanıtmak öncelikli hedeflerimizden biridir. Dubai, dünya ticaretinin merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, hedef pazarlarımızdan biri olan Afrika için de stratejik bir köprü konumunda. KCS olarak vizyonumuz, uluslararası pazarda tanınan, güvenilir ve yenilikçi bir marka haline gelmek. Ürünlerimizi sürekli geliştirmek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve distribütör ağımızı genişletmek bu hedefin temel taşları. Ayrıca dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında da öncü olmayı planlıyoruz. Automechanika Dubai gibi uluslararası fuarlar, bu hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için hem önemli bir vitrin hem de sektör trendlerini yakından takip etme fırsatı sunuyor. KCS olarak, uluslararası alanda Türkiye'yi ve markamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Afrika pazarından sorumlu Djibrilla Almouner ise, "Automechanika Dubai, ticari ilişkilerimizi hızla geliştirdiğimiz Senegal, Fildişi Sahili, Gana, Togo, Sahel ve Kuzey Afrika ülkelerinden ziyaretçilerle buluşmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Ayrıca, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek PAKCS markamızı ve yenilikçi PAKCS Service konseptimizi tanıtmayı, bu bölgelerdeki varlığımızı güçlendirecek yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu fuar, yalnızca mevcut iş ortaklarımızla bağlarımızı derinleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Afrika pazarında daha güçlü bir yer edinmemiz için stratejik bir adım niteliğinde" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Murat Turhan, Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KCS, Automechanika Dubai'de Türkiye'yi Temsil Ediyor - Son Dakika

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