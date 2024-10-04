Kemer Belediyesi 2024-2025 Turizm Fuarlarına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kemer Belediyesi 2024-2025 Turizm Fuarlarına Hazırlanıyor

Kemer Belediyesi 2024-2025 Turizm Fuarlarına Hazırlanıyor

Kemer Belediyesi, Kemer'i tanıtmak ve turizmi çeşitlendirmek amacıyla 2024-2025 yıllarında yapılacak olan uluslararası turizm fuarlarına katılmak için hazırlıklara başladı.

04.10.2024 11:37  Güncelleme: 11:44
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Antalya Kemer Belediyesi, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'i tanıtmak için 2024-2025 turizm fuarlarına hazırlanıyor.

Kemer Belediyesi, Kemer tanıtımı, turizmin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir turizmi artırmak amacıyla, 2024-2025 yıllarında katılım sağlanması planlanan turizm fuarları için hazırlığa başladı.

Kemer Belediyesi'nin katılması muhtemel fuarlar listesi ise şu şekilde:

"23-25 Ekim 2024 ATF Antalya Turizm Fuarı, 5-7 Kasım 2024 WTM Londra Turizm Fuarı, 29 Kasım-1 Aralık 2024 TT Warsaw Polonya Turizm Fuarı, 10-14 Ocak 2025 Hollanda Utrecht Turizm Fuarı, 18-26 Ocak 2025 Almanya CMT Stuttgart Turizm Fuarı, 6-9 Şubat 2025 Almanya Risen Hamburg Turizm Fuarı, 5-7 Şubat 2025 Türkiye EMITT Turizm Fuarı, 20-23 Şubat 2025 Romanya TTR Bükreş Turizm Fuarı, 19-23 Şubat 2025 Almanya München F. RE. E. Reise und Freizeitmesse, 4-6 Mart 2025 Almanya ITB Berlin Turizm Fuarı, 18-20 Mart 2025 Rusya MITT Moskova Turizm Fuarı, 12-16 Mart 2025 Almanya Nürnberg Freizeit Messe Turizm Fuarı, 10-12 Nisan Beyaz Rusya Leisure 27. Uluslararası Turizm Fuarı, 23-25 Nisan 2025 Kazakistan Kıtf Uluslararası Turizm Fuarı". - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kemer Belediyesi 2024-2025 Turizm Fuarlarına Hazırlanıyor - Son Dakika

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