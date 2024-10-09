Kempe: Çin Yenilenebilir Enerjide Önde - Son Dakika
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Ekonomi

Kempe: Çin Yenilenebilir Enerjide Önde

Atlantik Konseyi Başkanı Kempe, ABD'nin yenilenebilir enerjide ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

09.10.2024 20:23
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Atlantik Konseyi Başkanı Frederick Kempe, Çin'in yenilenebilir enerji konusunda önde olduğunu kabul etmek gerektiğini belirterek, ABD'nin bu alanda daha fazla ilerleme kaydetmesi gerektiğini ifade etti.

Atlantik Konseyi'nin Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı bugün İstanbul'da başladı. İki gün sürecek konferansın ilk gününde, yenilenebilir enerji kaynakları ve bölgesel iş birliği, ABD seçimlerinin iklim diyaloğu ve enerji ortamına etkileri, tedarik zincirleri ve kritik madenler, ticaret ve enerji bağı başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Atlantik Konseyi Başkanı Frederick Kempe, konferansın ardından enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yenilenebilir enerji pazarında Çin ve ABD arasındaki rekabeti değerlendiren Kempe, Çin'in güneş enerjisi, pil üretimi dahil yenilenebilir enerjide önde olduğunu kabul etmek gerektiğini ifade etti. Kempe, ABD'nin yenilenebilir enerji alanında daha fazla ilerleme kaydetmesi gerektiğine dikkat çekti. ABD'nin önde olduğu alanın yapay zeka olduğunu vurguladı. Kempe, "Oyunun kurallarını değiştiren şey bu. Gerçek kazanan bu" dedi.

Temiz enerji alanında diğer bir önemli konunun ise bataryalarda kullanılan kritik mineraller olduğunu söyleyen Kempe, "Yani ABD'nin çok daha ilerleme kaydetmesi gereken alan bu. Önümüzdeki yıllarda bu rekabeti göreceğimizi düşünüyorum. Tedarik zincirleri değişecek. Ancak şu anda temiz enerji konusunda biraz daha ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bölgede bu kadar önemli bir rol oynayan başka bir şehir yok"

Konferansın İstanbul'da düzenlenmesinin birçok sebebi olduğunu ifade eden Kempe, "Aslında birçok neden var. Öncelikle İstanbul'u seviyorum. Bence dünyadaki en muhteşem ve önemli yerlerden biri. Orta Doğu'da, Avrupa'da ve Kafkasya'da, Orta Asya'da, Avrupa'da bu kadar önemli bir rol oynayan başka bir şehir yok. Çok sıra dışı bir ülke ve çok farklı yerde çok fazla etkiye sahip sıra dışı bir şehir. Diğer bir şey e, İstanbul'da bir konferans düzenlediğinizde, insanlar gelmekten keyif alıyor. Burası her zaman enerjinin önemli soruları için bir koridor olmuştur" dedi.

Konuşmacılar arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya Enerji Bakanlığı Danışmanı Adrian Bazavan, Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matt Bryza yer alırken, konferansa Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi A. Mücahid Ören de katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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